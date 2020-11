Los datos de la pandemia en Asturias no dejan de empeorar. Tanto es así que el gobierno regional ya confiesa que está realmente preocupado por el incremento de ingresos hospitalarios y de la ocupación UCI. Las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales asturianos albergaban ayer a 138 pacientes infectados por covid, según los datos facilitados por la Consejería de Salud. A esta cifra hay que sumarle los enfermos no covid, cuyo número no fue especificado por el Principado, pero que con toda probabilidad son unos 25. En total, 163 son los pacientes que a día de ayer ocupaban plazas de críticos en los centros sanitarios públicos. Esta cifra puede leerse de dos maneras. Una de ellas la expresó ayer la gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Conchita Saavedra, según la cual la tasa de ocupación es del 68 por ciento de las 240 camas de cuidados intensivos que la Consejería comunicó al Ministerio de Sanidad que era capaz de habilitar en el caso de que la pandemia se desbocase, que es lo que está sucediendo.

Por eso el Boletín Oficial del Principado publicaba anoche, casi de madrugada, la prórroga de las restricciones que entraron en vigor hace un mes: la fase 2 "modificada" y que luego fueron endurecidas más si cabe con el cierre de bares y tiendas que, de momento y a la espera de lo que se decida el lunes, todo parece indicar que van a seguir vigentes. También seguirá el cierre perimetral de las tres principales ciudades con el que se intentaba frenar la movilidad y el toque de queda a las diez de la noche.

Las 30 restricciones que han sido prorrogadas