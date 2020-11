Adrián Barbón contesta a las preguntas clave sobre el futuro de Asturias en la pandemia: ¿Nos ve a los asturianos confinados?

El miércoles se registraron 605 nuevos positivos, un día después se alcanzaron los 664, con una tasa de positividad del once por ciento. Era una semana clave para atajar los contagios. ¿Qué ha pasado en Asturias en apenas dos meses para que una región señalada como modelo positivo en el control de la pandemia durante el verano se haya convertido ahora en una de las más afectadas?

Pregunta compleja que se hacen precisamente los epidemiólogos, que nos hacemos en Asturias y en casi toda Europa. El patrón asturiano era similar al de los países europeos, fue un control rápido de la situación entre marzo y mayo, un verano extremadamente tranquilo desde el punto de vista del control de la epidemia y desde finales de septiembre un crecimiento exponencial. Hay muchas reflexiones. La primera, que estamos ante una pandemia que responde a cambios cíclicos, al cambio del tiempo. Estamos viviendo lo que hace semanas vivieron otras comunidades autónomas. Hay comunidades que hace semanas estaban francamente mal y han mejorado sus datos. Y por tanto el cambio temporal puede afectar. Otro elemento en el que debemos hacer autocrítica, yo el primero, es que hemos bajado la conciencia social de la gravedad de la situación. El hecho de tener un control de la primera ola bueno y un verano tranquilo nos ha hecho bajar ese sistema de defensa propio de conciencia social y yo lo asumo como presidente porque mi responsabilidad es incidir en la necesidad de la conciencia individual. Se están examinando más cuestiones. He pedido al equipo epidemiológico que determine qué está pasando, dónde se está localizando la peor situación y hacer un análisis crítico de la respuesta que tenemos. Y desde luego no perder de vista que las medidas que hemos adoptado, las más duras de toda España, necesitan tiempo.

Se decidieron los cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés y la medida no ha surtido efecto, a la vista de que los contagios se han disparado primero en Gijón y después en Oviedo. ¿Qué explicación le encuentra?

Le doy la vuelta. En Gijón ya está sirviendo. Efectivamente el cierre perimetral podía generar ciertas dudas pero es una realidad que se ha planteado en multitud de comunidades autónomas. Han sido muchas las que han cerrado perimetralmente sus ciudades. Cuando se hace un cierre perimetral o se cierran básicas zonas de salud lo que se ve es un control de la epidemia. Los datos que llegan de Gijón y Avilés nos dicen que allí se está controlando mejor la situación. Dice siempre nuestro director de Salud Pública que una medida única por sí misma no sirve de nada. De nada sirven los cierres perimetrales de las ciudades si no cerramos perimetralmente toda Asturias; de nada sirve el cierre de Asturias si no reducimos la movilidad interna y los contactos estrechos. Hay que ver más a largo plazo. Yo cuando llegué aquí no había un manual de cómo ser presidente del Principado pero menos aún había un manual de cómo se gestiona una pandemia y es verdad que la ciencia avanza mediante prueba y error. Los políticos debemos dejarnos guiar por la ciencia y en Asturias es lo que estamos haciendo. El comité asesor que hemos constituido es el mejor ejemplo.

Usted pidió a la población autoconfinamiento y burbujas. Los mensajes del Gobierno apelaban sobre todo a la responsabilidad individual, pero hemos seguido viendo multitudes en El Muro y el Naranco. ¿Siente que los ciudadanos no han asumido esos mensajes?

Hago una autocrítica que asumo en primera persona. Pese a que se han dicho muchas cosas que decíamos desde Asturias, nosotros hemos analizado todos los mensajes que desde el verano lleva emitiendo el gobierno del Principado y yo como presidente y todos apelaban a lo mismo: que no había éxito asturiano, que no había milagro, que la responsabilidad individual era más importante que nunca y que el virus seguía ahí. Cualquier descuido significaba el aumento de los contagios. Ese es el mensaje que lanzamos desde el verano, pero quizás el hecho de que tuviéramos un verano tranquilo hizo que bajáramos las defensas, la guardia alta. Yo quiero asumir mi parte de culpa porque mi obligación como presidente es incidir en este mensaje, en que la gente visualice la gravedad de la situación que no es tanto el número de contagios sino en el nivel de ocupación de UCIS y de ocupación hospitalaria, porque también es verdad, como yo incidía siempre, que Asturias es la región más vulnerable. Somos la más envejecida, con patologías previas que desde el punto de vista de la covid son más peligrosas. No se trata de culpabilizar a nadie sino de asumir en primera persona que tenemos que convencer a la gente de que si no sumamos esfuerzos no ganamos esta batalla.

¿No cree que han faltado gestos hacia los ciudadanos? El Gobierno central ha sido de los últimos en reducir el IVA de las mascarillas…

En cualquier gestión siempre va a haber errores. Me quedo con una máxima que siempre aplico en la vida, que es que la gente necesita certezas pero es que una pandemia supone la falta absoluta de certezas. Ha día de hoy todavía se estudia cómo se contagia y por qué hay personas que lo pasan como un catarro y a otras los mata. El Gobierno de España puede haber cometido errores como los puede haber cometido nuestro gobierno y en este tema al Gobierno de España le obliga una autorización europea. Lo importante es que se haya tomado conciencia de que hay que abaratar el precio de las mascarillas y que se fije un precio máximo porque se trata de una barrera de contención que vamos a tener que utilizar durante mucho tiempo.

¿Teníamos una percepción de la sanidad asturiana más optimista que lo que está demostrando ahora la realidad? ¿Faltan camas o falta personal sanitario?

Tenemos una red sanitaria que ya quisieran muchas comunidades autónomas y una inversión sanitaria que ya quisieran otros, somos la segunda que más invierte per cápita en materia sanitaria y una red de hospitales comarcales que no hay en otra parte para un millón de habitantes. Se han apreciado disfunciones, en un sentido muy general que se está viendo en toda España: la falta de profesionales sanitarios. Yo hablo con muchos presidentes autonómicos y todos ellos están como nosotros. Hay carencia de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, no hay más en las bolsas. No lo hay porque hubo un gobierno de España que tomó la decisión de reducir la especializada, las plazas MIR durante varios años. Y un médico o una médica no se inventa de un día para otro. De las primeras decisiones que adoptó María Luisa Carcedo al llegar al Ministerio de Sanidad fue incrementar el número de plazas MIR porque era consciente de que existía esa falla. Hay que redimensionar esa cuestión y analizar bien. Estamos en una pandemia, esto no es lo ordinario y no va a ser lo habitual, esperemos.

¿Nos ve a los asturianos de nuevo confinados?

El confinamiento que nosotros planteábamos no era el de marzo y abril, era más light, en el sentido que se permitía salir a pasear, habría franjas de horarios, posibilidad de seguir trabajando con más o menos normalidad. Lo que nos dicen los epidemiólogos es que a más movilidad y más interacción, más contagios y por eso tenemos que bajar la presión. Las próximas semanas serán claves, Va a depender de nosotros. Da igual que nosotros adoptemos decisiones durísimas como las que estamos adoptando, que nos cuestan. Alguien puede creer que es fácil para mí levantarme por las mañanas, ver los datos y tener que tomar medidas restrictivas. No hay ningún placer en eso, pero hay que ver la evolución, si estas medidas restrictivas dan los efectos deseados, y por tanto no sería necesario.

­¿Qué enseñanzas ha obtenido Adrián Barbón de este último medio año, en plena crisis sanitaria global?

La vulnerabilidad. Lo reflexionaba estos días que estuve en ese retiro obligado en el apartamento de Presidencia. Tenemos que sacar una lección de humildad. Nos creíamos semidioses y no lo somos, algo tan minúsculo como un virus nos ha puesto en jaque. Creíamos que nuestros sistemas estaban preparados y no lo estaban. Escucho argumentos que me asustan, cuando hay gente que dice que la media de edad de los fallecidos es de 83 -84 años. La esperanza de vida en Asturias es de 86. Las medidas son excesivamente restrictivas teniendo en cuenta ese dato y a mí eso me preocupa. De la pandemia tenemos que salir siendo más humildes, y empiezo por mí mismo, mi aprendizaje es que yo también tengo que serlo, y es relevante la importancia de los cuidados pero no podemos salir de la pandemia menos humanos. Da igual la edad de las personas, hay que luchar por su vida siempre. No podemos perder esa conciencia de humanidad porque lo habríamos perdido todo.

La pandemia pasará, ojalá que más pronto que tarde, y habrá que gobernar de otra manera. ¿Qué Asturias quiere Adrián Barbón para la época post-covid? ¿Cuál es su modelo?

Estamos diseñando los presupuestos de 2021 pensando que la pandemia se prolongue todo año. Quiero pinchar ese falso globo de optimismo que todo va a cambiar a partir de marzo. No va ser así. Después de esta segunda ola durísima posiblemente habrá una tercera y lo científicos advierten de la posibilidad de una cuarta. ¿Cuáles son los ejes estratégicos para esa etapa cunado recuperemos la normalidad? Hay que apostar más por la innovación, lo tengo clarísimo. La innovación es el futuro. La transformación de nuestra industria de acuerdo a esa innovación. La industria se tiene que actualizar a la transición ecológica que ya está ahí. La Unión Europea lo ha dejado claro. Los fondos van a ir en esa dirección, pero también Asturias puede ofertar calidad de vida para las personas que pueden teletrabajar. La gente que tiene opción de teletrabajar va a elegir su residencia. Asturias tiene que abrir sus puertas a esa gente. Tenemos que unirlo a una mejor conectividad, especialmente en los núcleos rurales. He hablado con alcaldes que la pandemia ha ocasionado nuevos empadronamientos en sus concejos de manera que en seis meses han recuperado dos tercios de la población que habían perdido en los últimos cinco años. Este es un dato positivo. Significa que el modelo al que tenemos que ir es a una población más dispersa, no tan concentrada.