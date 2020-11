El presidente del Principado Adrián Barbón concedió este fin de semana una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA en la que reflexiona acerca de la segunda ola de la pandemia del coronavirus y de las consecuencias que tendrá en la sociedad asturiana. Durante el encuentro con el periódico Barbón hizo autocrítica. "Pese a que se han dicho muchas cosas que decíamos desde Asturias, nosotros hemos analizado todos los mensajes que desde el verano lleva emitiendo el gobierno del Principado y yo como presidente y todos apelaban a lo mismo: que no había éxito asturiano, que no había milagro, que la responsabilidad individual era más importante que nunca y que el virus seguía ahí. Cualquier descuido significaba el aumento de los contagios. Ese es el mensaje que lanzamos desde el verano, pero quizás el hecho de que tuviéramos un verano tranquilo hizo que bajáramos las defensas, la guardia alta", afirmó el presidente.

"Yo quiero asumir mi parte de culpa porque mi obligación como presidente es incidir en este mensaje, en que la gente visualice la gravedad de la situación que no es tanto el número de contagios sino en el nivel de ocupación de UCIS y de ocupación hospitalaria, porque también es verdad, como yo incidía siempre, que Asturias es la región más vulnerable. Somos la más envejecida, con patologías previas que desde el punto de vista de la covid son más peligrosas. No se trata de culpabilizar a nadie sino de asumir en primera persona que tenemos que convencer a la gente de que si no sumamos esfuerzos no ganamos esta batalla", enfatizó.

Respecto a las medidas impulsadas por su gobierno el máximo responsable regional defendió los cierres perimetrales en Asturias. "En Gijón ya está sirviendo. Efectivamente el cierre perimetral podía generar ciertas dudas pero es una realidad que se ha planteado en multitud de comunidades autónomas. Han sido muchas las que han cerrado perimetralmente sus ciudades. Cuando se hace un cierre perimetral o se cierran básicas zonas de salud lo que se ve es un control de la epidemia. Los datos que llegan de Gijón y Avilés nos dicen que allí se está controlando mejor la situación. Dice siempre nuestro director de Salud Pública que una medida única por sí misma no sirve de nada. De nada sirven los cierres perimetrales de las ciudades si no cerramos perimetralmente toda Asturias; de nada sirve el cierre de Asturias si no reducimos la movilidad interna y los contactos estrechos. Hay que ver más a largo plazo", afirma.