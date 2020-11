El gobierno del Principado de Asturias fue el primero en pedir, dentro del estado de alarma decretado por el gobierno central, que se permitiera un confinamiento de la población. Pero el ministerio de Sanidad se negó. El objetivo del ejecutivo regional era tratar de evitar lo que finalmente acabó ocurriendo: una escalada de casos que llegó a registrar 783 contagios sólo en el día de ayer. Pero ¿qué tipo de confinamiento era el que se quería en el Principado?

El presidente Adrián Barbón lo explicaba hoy en una entrevista publicada en LA NUEVA ESPAÑA: "El confinamiento que nosotros planteábamos no era el de marzo y abril, era más light, en el sentido que se permitía salir a pasear, habría franjas de horarios, posibilidad de seguir trabajando con más o menos normalidad. Lo que nos dicen los epidemiólogos es que a más movilidad y más interacción, más contagios y por eso tenemos que bajar la presión. Las próximas semanas serán claves, Va a depender de nosotros. Da igual que nosotros adoptemos decisiones durísimas como las que estamos adoptando, que nos cuestan. Alguien puede creer que es fácil para mí levantarme por las mañanas, ver los datos y tener que tomar medidas restrictivas. No hay ningún placer en eso, pero hay que ver la evolución, si estas medidas restrictivas dan los efectos deseados, y por tanto no sería necesario".