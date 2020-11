“No queremos criticar a nadie ni ir contra nadie, pero no podemos seguir así. No pedimos ayudas, solo pedimos que nos dejen trabajar”, explica Beatriz Fernández. Aunque su reivindicación se dirige a las administraciones públicas, las dos hosteleras precisan que sí perciben el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo: “Nos está ayudando muchísimo a los hosteleros. La ampliación de terrazas que aprobaron nos ha dado la vida”, sostiene la propietaria del Orlo.

“No sé por qué insisten en culparnos de todo a los hosteleros. La culpa de que el virus se extienda no es de la hostelería ni del pequeño comercio, sino de la gente. Pero se centran en nosotros, y nos están arruinando, muchos no van a poder reabrir de esta. Y el problema ya no es solo que pierdas un bar: es que tenemos que llevar comida a la mesa, pagar el alquiler, mantener a nuestros hijos. Y sin ingresos es imposible. Porque el dinero no entra, pero las facturas siguen llegando, y esas ayudas que han anunciado no son una solución para un negocio”, lamenta Mariana Surdu, que ayer celebraba un aniversario agridulce, ya que cumplía cuatro años al frente del Antares.

La esperanza de las dos hosteleras es que las autoridades autonómicas levanten el cierre obligado de los bares este miércoles, cuando vence el plazo inicial de la medida. El temor es que el Gobierno que preside Adrián Barbón opte por prorrogar el cese de actividad. “Necesitamos abrir. Entendemos que habrá que tomar medidas para garantizar que todos, hosteleros y clientes, estemos bien. Haremos lo que tengamos que hacer, pero que nos dejen trabajar. Esta es una situación horrible, y la corona representa eso: nos sentimos muertos, pero vamos a seguir luchando”, sentencia Beatriz Fernández.