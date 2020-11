El mundo de la cultura juzga insuficiente el plan de rescate: “Que nos dejen trabajar”

Es un clavo ardiendo al que se agarrará un sector que pese a haber demostrado que su actividad es segura –así lo reconoció el propio presidente del Principado, Adrián Barbón–, ha vuelto a ver cómo decretan su cierre.

Las ayudas están bien, es una buena noticia, coinciden en el sector, pero lo que piden es que les dejen trabajar. No entienden que no sea así.

El promotor musical Enrique Granda lo verbaliza: “Entiendo que se paren los conciertos si hay un confinamiento en casa, pero no así”. Granda ha tenido que anular alrededor de 20 conciertos de la gira de Víctor Manuel, a los que tiene que sumar los de otros artistas como Nando Agüeros, con actuaciones programadas en Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco, que se han quedado en nada. En marzo reubicaron conciertos para junio, en junio los atrasaron hasta octubre, y ahora se encuentran con el cese de actividad.

Dice Granda que le ha costado mucho entender las decisiones que se han tomado en relación con el sector, en concreto sobre la música en directo. “Desde el primer momento se asumió que los conciertos eran lo último que iba a volver”. Lo asumieron, pero entre junio y octubre demostraron que esos conciertos se podían adaptar a “la nueva normalidad” y “la gente se concienció de que un concierto es un lugar seguro”. Se vio en Oviedo durante todo el verano con los conciertos de la plaza de la Catedral y de la Universidad, con los festivales en la Fábrica de La Vega y con las actuaciones de San Mateo, con artistas como David Bisbal o “León Benavente”, en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Ni un solo contagio, lo mismo que ocurrió en ciudades como Gijón, con una amplia programación estival, o Mieres, una de las ciudades asturianas que antes apostó por la “#culturasegura”.

“Por eso no lo entiendo”, insiste Granda. Solo se le ocurre una explicación, “que tuviesen miedo a que la gente saliese de los conciertos y se fuese a los bares”. Pero “qué peligro hay en que alguien vaya a un teatro o a un auditorio, vea un concierto y se vuelva a su casa”.

Granda no habla solo de su trabajo o de los artistas. “Cuando un artista planea salir de gira lo suele hacer por haber grabado un disco, para lo que ha contratado un estudio y ha trabajado con una discográfica. Con ese disco se va a una oficina de management que le planifica la gira con seis meses de antelación y que da trabajo a los agentes de otras ciudades. Luego contrata un ‘road manager’ que se encarga de contratar furgonetas, hoteles, restaurantes... Se contrata la producción a una empresa local y se genera actividad económica en el sector turístico”. Todo eso son decenas de personas para un solo concierto. Todo está parado.

“No lo entiendo”, vuelve a insistir, “y más cuando durante el confinamiento de primavera quedó muy claro lo necesaria que es la cultura”.

Carlos Barral lleva décadas al frente de El Cohete, una de las oficinas de artistas más importantes de Asturias. La veteranía en el sector le sirve para asegurar que “ya tenía muchas dificultades” antes de la pandemia y para reivindicar de nuevo “que se genere el marco legislativo para articular una realidad (la del mundo de la cultura) y poner sobre la mesa una apuesta de futuro que es clave para la industria española”, porque no hay que olvidar que la cultura supone el 4 por ciento del PIB nacional y genera 700.000 puestos de trabajo. Esa es la petición ante una situación “muy complicada” que va a provocar “una criba brutal” en el sector.

El Cohete, de los hermanos Toño y Carlos Barral, ha podido trabajar “algo” estos meses, principalmente con Rodrigo Cuevas, que ha ofrecido conciertos en varias ciudades españolas y en Portugal. “Al menos, cancelando y posponiendo, hemos podido hacer cosas”, dice. Eso sí, se han encontrado con un “auténtico caos” respecto a las medidas a tomar en cada una de esas actuaciones. “Cada Ayuntamiento y cada comunidad tiene sus protocolos, así que tienes que desplegar un mapa de medidas increíble”, explica. Un poco de igualdad de criterios no les vendría nada mal a los pocos que pueden trabajar, claman.

Respecto a Asturias, donde la actividad cultural está suspendida, Carlos Barral lo resume muy gráficamente: “Es como si suspendes a toda la clase y tratas por igual al que ha estado pirando y pasando de todo que al que ha ido a clase y ha estado hincando los codos”. Es su forma de decir que algunos sectores no cumplieron las medidas de seguridad requerida, pero que el de la cultura “ha demostrado compromiso y profesionalidad” por lo que “debería tenerse en cuenta y reconocer eso que nos hemos ganado”.

Es lo mismo que piden desde la Asociación de Orquestas de Asturias, que representa a alrededor de un millar de trabajadores. Por la singularidad de la profesión la mayoría de los asociados no ha podido acogerse a lo ERTE del Gobierno. Esta semana se manifestaron en Oviedo para que se les tenga en cuenta. “No pedimos medidas especiales, pedimos mecanismos para acceder a ese mismo escudo social del que se han podido beneficiar trabajadores de otros sectores.”, dicen. Y apuntan un aspecto importante con vistas al próximo verano, que los ayuntamientos “no desvíen a otros fines las partidas presupuestarias destinadas a los festejos con el fin de poder disponer de esos recursos para cuando se puedan reanudar estos eventos”.

El sector da por perdido 2020 y ya piensa en 2021. Esa es la actitud, a juzgar por lo que dice Marga Llano, presidenta de Acicca (asociación clúster de industria creativa, cultural y audiovisual de Asturias). Ante esta crisis la asociación ha planteado que hay que reaccionar “lo más rápido posible”. Con todo prácticamente parado el objetivo es ahora preparar el terreno para el momento “pospandemia”, que está claro que no será igual que el anterior a la aparición del coronavirus.

La mayor parte de las productoras audiovisuales de Asturias no trabajan para el cine ni para la televisión. Muchas de ellas hacen trabajos para empresas, la gran mayoría se dedica a las bodas y otras muchas a otro tipo de eventos. Las empresas no tienen dinero para hacer vídeos, las bodas se han suspendido y los eventos no se celebran. Un concierto de Víctor Manuel, por poner un ejemplo, tiene una producción audiovisual, bien para su grabación, bien para la proyección en las pantallas laterales del escenario durante la actuación. Ahora eso no existe.

Ante este parón generalizado, “hay que pensar en el año que viene, hay que tener proyectos preparados”, dice Marga Llano. Por eso la asociación está trabajando con las empresas y las administraciones para ponerse en marcha cuando la situación mejore. “La colaboración público-privada es fundamental”, subraya Llano.

“La obligación de la asociación es luchar para que las empresas puedan sobrevivir y luego continuar trabajando”, señala. Por eso, apunta, “estamos buscando ‘respiraderos’ sectoriales”, nichos de trabajo, como el streaming, en los que las empresas del sector puedan encontrar algo de trabajo. Llano es actriz y no puede subirse a las tablas.

Miguel Quiroga, es el presidente de EscenAsturias, la asociación de empresas de artes escénicas de Asturias. Acoge como “buena noticia” la ayuda de 3,1 millones de euros, “pero habrá que leer la letra pequeña”. El sector cultural es complejo, con mucho autónomo, muchos contratos por horas o por días y con cotizaciones irregulares, por intermitentes, a la Seguridad Social. Habrá que ver quién puede solicitar esas ayudas del Principado, qué requisitos se piden. Por eso Quiroga repite lo que ya ha pedido por activa y por pasiva el sector cultural, “que nos dejen trabajar”.

“Nos han cerrado los teatros, qué menos que ahora nos ayuden cuando son ellos (los dirigentes del Principado) quienes nos ha anulado la actividad”, apunta Quiroga, que de todos modos insiste en que “lo mejor” que pueden hacer para ayudar al sector es “dejarnos trabajar, como si tenemos que hacer la función para una sola persona”.

La escena asturiana ya estaba ahogada por la desaparición del circuito de artes escénicas del Principado por lo que “paralizar el sector en estas circunstancias y en Asturias es acabar con él”, sentencia el presidente de EscenAsturias.

Además, denuncia Quiroga, “en otras comunidades se ha mantenido la actividad cultural y aquí se toman decisiones sin analizar los sectores”. Cree que “tomar la decisión de cerrarlo todo es muy fácil, lo hace cualquiera, lo difícil es gestionar y analizar los distintos sectores para tomar medidas”.