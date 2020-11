José Antonio Álvarez Menéndez: “Las ayudas no dejan de ser un parche si los cierres se prolongan”

–¿Ven suficientes las ayudas anunciadas por el Principado y por el Ayuntamiento de Avilés para comercio y hostelería?

–Las ayudas nunca son suficientes, porque lo que realmente quieren los autónomos, empresarios y emprendedores es abrir sus puertas y trabajar. Bienvenidas sean todas, por supuesto, pero no son más que un parche temporal. Es importante que se reconozca que, en el tramo más bajo, estamos hablando de ayudas que suman unos 3.000 euros por empresa, como mínimo. ¿Es poco? ¿Es mucho? Si la situación actual dura muy poco tiempo, es una ayuda importante. Si se prolonga, no deja de ser un parche y habrá que implantar medidas extraordinarias y urgentes para poder resistir.

–¿El pequeño comercio debe reabrir ya?

–Creemos que lo que ha hecho la Administración autonómica es un confinamiento a medias y encubierto. Al no permitirse el confinamiento domiciliario por el Gobierno central, se ha cerrado comercio y hostelería para que salir a la calle sea menos atractivo. Creo que no se ha explicado bien por qué se tomó esa decisión en 24 horas sin dar tiempo a hacer previsiones. Lo que está demostrado es que el comercio minorista no es foco de contagio y no vemos ninguna razón para que el comercio de proximidad no abra sus puertas. El virus no está ni en el comercio ni en la hostelería, somos las personas las que transmitimos el covid-19 por nuestra propia relajación, por decirlo amablemente. Entendemos que, por sus características, la hostelería siga cerrada si la situación sanitaria así lo requiere, pero eso hay que compensarlo.

–Volvemos a las ayudas...

–Estamos en un estado de alarma dictado por el Gobierno de la nación y que lo está cogobernando con las comunidades autónomas. Quienes tienen que aportar las ayudas directas más importantes son las administraciones central y autonómica.

Creemos que hay que recuperar la unidad y la solidaridad de la primera ola

–¿Qué opinan de la gestión de la crisis por parte del Gobierno autonómico?

–Tiene que haber una voz única y más coordinación con el Estado. Estamos en una situación crítica en Asturias. Pero cuando estábamos en una situación menos crítica, no entendíamos por qué aquí cerraba el comercio y en otras comunidades con situaciones epidemiológicas más duras estaba abierto. Hace falta pedagogía con lo que está ocurriendo y para evitar que nos lleguen mensajes contradictorios, que nos generan a todos incertidumbre e inseguridad.

–¿Tiempos de crisis son también de oportunidades?

–Así es, las tiendas de barrio han sido el bote de salvavidas de mucha gente y la cercanía es un valor importantísimo que hay que seguir explotando. Y hay que aprovechar estos cambios para la digitalización del sector, una asignatura pendiente que hay que tomar muy en serio.

–Pues los cierres se mantienen...

–Los datos son espantosos. Hay que plantearse ya cerrar todo, el confinamiento domiciliario.

–¿Un último mensaje?

–Parece que se está perdiendo toda la unidad y solidaridad que hubo en la primera ola de la pandemia. Creemos que es el momento de recuperar esa unidad, es lo que toca.