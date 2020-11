Así fue el primer día del gran "call center" de la sanidad asturiana: 3.600 llamadas atendidas y un objetivo de cien citas al día

“Se trabajó mucho y bien”, valoró la responsable del “call center”, un servicio que “viene para quedarse”, incluso más allá de la pandemia, según precisan desde la Consejería de Salud. Este servicio va a formar parte de la nueva estrategia para la atención primaria, ya previsto en los planes del departamento que dirige Pablo Fernández pero que la pandemia “ha acelerado un poco”.

Cuando a Rosa Mesa se le pide un consejo a seguir por los usuarios que llamen a su centro de salud para conseguir una atención, en principio, telefónica, es tan clara como rotunda: “Paciencia”. Y es que según explica la coordinadora, el nuevo centro de atención telefónica funciona “por desbordamiento”. Es decir, los usuarios o pacientes llaman a sus centros de salud, al mismo teléfono de siempre, y si las unidades administrativas propias, “que se han reforzado a mayores”, no pueden atenderlas, “todas las llamadas que no entren pasan directamente” al nuevo servicio. “El primer consejo es que tengan paciencia porque a la población le cuestan los cambios. Deben de saber que alguien va a descolgar y se va a atender su demanda igual que la gestionarían los administrativos de su centro de salud. Es cierto que se van a encontrar con algo diferente, para empezar con un mensaje grabado que les avisa después de seis tonos que su llamada está siendo transferida al ‘call center’. Deben esperar a que salga esa alocución para que luego nos llegue su llamada y podamos darle la cita”, recomienda Rosa Mesa, a modo de protocolo a seguir. El hecho de que Asturias tenga una gran tasa de población mayor, acostumbrada a demandar los servicios del centro de salud, no se ha revelado como un obstáculo adicional para este nuevo servicio.

Situaciones muy diferentes

Aunque el Principado ha puesto en marcha esta centralita, en algún caso siguen los atascos telefónicos, como el de una vecina de Siero que ayer realizó 127 llamadas a su centro de salud, en Pola de Siero, sin lograr comunicar en ningún momento. “Un par de veces estuve cinco minutos a la espera para que terminasen por decirme que volviese a llamar más tarde”, relató a LA NUEVA ESPAÑA. En cambio, dos usuarios de Oviedo y Gijón fueron atendidos ayer en los primeros tonos de llamada, por personal de su propio centro salud.