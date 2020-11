Aunque el Principado ha puesto en marcha una centralita de llamadas para tratar de desatascar la situación de los centros de salud, los atascos telefónicos se siguen produciendo en algunos casos. Eso es lo que relata una vecina de Siero que esta misma llamada ha realizado 127 llamadas a su centro de salud, en Pola de Siero, sin lograr comunicar en ningún momento. “Un par de veces estuve cinco minutos a la espera para que terminasen por decirme que volviese a llamar más tarde”, relata a LA NUEVA ESPAÑA mientras muestra el registro de llamadas de su teléfono móvil.

La usuaria, paciente oncológica, se pregunta qué pasaría si ella tuviese una urgencia. En este caso, las llamadas han sido para obtener una cita médica para su hija, pero refiere que el comportamiento en ocasiones de los trabajadores en los centros no es el más adecuado.

“Tuve que acudir por urgencias por una fístula debida a los tratamientos de radio que he sufrido y me tuvieron a mí y a otros pacientes esperando fuera del centro de salud, a la intemperie, durante dos horas, y había personas que estaban allí porque se encontraban mal. Creo que eso no debe tolerarse por un mínimo de humanidad. Ni siquiera teníamos opción de sentarnos, pese a que había asientos disponibles en el interior”, explica. “El caso es que nos piden que no acudamos a los centros de salud para no colapsarnos y que llamemos, pero por mucho que digan que se han tomado medidas para resolver el atasco, mi experiencia hoy es que eso no se ha resuelto, al menos en mi caso”, asegura la vecina sierense.