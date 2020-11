“Cabreo monumental” de la hostelería por las condiciones de las ayudas regionales

La patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, ya realizó varias consultas el lunes al Principado, cuando se publicó el decreto de las compensaciones en el Boletín Oficial del Principado. Y ayer recibió la respuesta que ha soliviantado al sector. Distintas fuentes confirmaron que los teléfonos de la patronal “echan humo”. El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, aseguró que las condiciones impuestas por el Ejecutivo regional “demuestran que no conocen el entramado empresarial de la región”.

El Principado ha habilitado 19.696.000 euros para repartir entre la hostelería, el turismo y asimilados. En total 9.745 autónomos y pymes que podían empezar ayer a solicitar las ayudas y que tienen de plazo hasta el sábado incluido.

Por otro lado, la partida destinada al comercio minorista asciende a 8.441.100 euros, para repartir entre 4.910 autónomos. En este caso, el plazo se inicia el jueves y finaliza el lunes día 23. Es decir, se pisan.

Los graduados sociales y asesores se sumaron ayer a las quejas por lo que consideran un “exiguo” plazo de cinco días para solicitar las compensaciones. Marcos Martínez Álvarez, presidente del Colegio de Graduados Sociales, explicó ayer que las alarmas saltaron ya por la mañana, porque durante “un rato” hubo cierto colapso en la página web del Principado donde se presentan las solicitudes. “Además, han puesto la concesión de ayudas por orden de presentación. Eso nos obliga a nosotros a decidir en qué orden se presentan. ¿Y si se agota la partida? ¿De quién es la responsabilidad?”, planteó Martínez.

700 negocios sin ayuda

A este temor se suma además la decepción del sector al conocer que las ayudas son por cada titular o persona física, no por establecimiento. “Un hostelero que tenga dos o tres negocios paga impuestos, a los proveedores y las facturas por cada uno de ellos. Pero solo podrá optar a las compensaciones como si fuera un único local. Esto es castigar al empresario, porque va a seguir sin cubrir los gastos que le supone el cierre forzoso de todos sus establecimientos”, explicó Álvarez Almeida.

Según los cálculos de Otea, unos 700 establecimientos, aproximadamente el 7 por ciento del total de los existentes, no recibirán compensación alguna. Eso sí, tendrán que hacer frente a los gastos, facturas e impuestos como si estuvieran funcionando.

Y si estas condiciones perjudican a los “grandes”, los “pequeños” no se libran de lo que consideran un “castigo”. “El 90 por ciento de los establecimientos que hay en Asturias son negocios familiares sin empleados. Son muchísimos los negocios en los que trabaja la pareja, o el padre, o la madre y un hijo o hija. Uno figura como el titular y es autónomo, y el otro es autónomo colaborador. Como a este no se le reconoce como trabajador del régimen general de la Seguridad Social, pues cobrará la ayuda el autónomo, pero no la otra persona”, denunció el presidente de la patronal sectorial”, explicó el presidente de la patronal sectorial.

“Nosotros habíamos pedido que se nos entregara el borrador del decreto para evitar estas situaciones, y no se nos facilitó. Es un desastre. ”, remató Álvarez Almeida.

Las cartas del PP

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, envió ayer una carta al presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que le solicitó que facilite “con la mayor urgencia posible” los informes científicos que avalan el cierre de las actividades no esenciales, como el comercio y la hostelería. Y advirtió de que “si el Gobierno no los da, recurriremos la nueva resolución que dicte para prorrogar los cierres dictados el 3 de noviembre”, ha puesto de manifiesto.

En el mismo sentido, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, trasladó también al comité de crisis que preside Barbón su exigencia de que el pequeño comercio “tiene que abrir”, porque “no hay evidencia científica” de que en este tipo de establecimientos se produzcan contagios de coronavirus.