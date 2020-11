Los Reyes no fallan ni con bicho

La cara de ilusión que puso un niño de cuatro años al oír su respuesta afirmativa, no se le olvidará en la vida a Paula Palazón, que lleva 9 años al frente de la tienda de Imaginarium en Oviedo. “Somos esenciales”, reivindica la responsable de esta tienda de juguetes, que guarda un vívido recuerdo: “El día 48 de la cuarentena los niños pudieron salir a la calle con su familia y con un juguete”. Una trascendencia que no se ha visto correspondida ahora cuando, a poco más de un mes para la campaña navideña, el cierre alcanza a unos establecimientos que por estas fechas empiezan a generar el 70 por ciento de su facturación anual y millones de ilusiones.

“No podemos dejar a los niños sin juguetes, por eso necesitamos abrir”, afirma Paula Palazón, que ve en la prolongación del cierre una amenaza adicional para “una venta escalonada, que pueda evitar aglomeraciones”. Y comenta que en su establecimiento el aforo máximo, de cuatro personas, no se alcanzaba en los días previos al cierre obligado. Ahora urge abrir ante una campaña que arranca en el viernes del “Black Friday”, el 27 de este mes, y en circunstancias normales se prolongaría hasta la primera semana de enero. La compleja situación no está huérfana de momentos emocionantes. “La solidaridad es muy grande”, asegura Paula Palazón.

La gijonesa Judith Herrero esperaba ayer en su juguetería cerrada la llegada de cajas de pedidos realizados antes del nuevo cierre y que ahora no sabe si podrá vender. “Como no abramos ya, ni de broma doy salida a todo esto”, lamenta. Su tienda está especializada en los juguetes didácticos. En su caso, durante la desescalada, pudo abrir con un protocolo similar al de las farmacias de guardia, atendiendo desde la puerta, con un mostrador improvisado a la entrada. “Así enseñas los productos según te piden y no hay ningún riesgo. No sé por qué no se podría hacer al menos eso mismo ahora”, propone. Yolanda Vázquez lleva 42 años adaptándose a las inclemencias de la época, “¡cómo no lo iba a hacer ahora!”. Con los vecinos “volcados en el comercio local”, esta avilesina les mostrará su “mejor sonrisa” porque “hace más falta que nunca”. Aunque caigan las ventas, aunque tengan que estar cerrados, no se desanima: “Las jugueterías tienen algo de magia. Si nosotros, que la repartimos, nos desanimamos, ¿quién queda en pie?”. Con la decoración de navidad en mente y dispuesta a ponerla en práctica “esa misma tarde”, Yolanda sonríe pensando nuevos planes. Por lo menos, que su escaparate sea “una chispa de alegría” para los avilesinos.

Marta Suárez está al frente de la sección de juguetería del Bazar Quico, una casa con 60 años de historia en Luarca que, como otros negocios de sus características, "no vivió hasta la fecha un momento de tanta incertidumbre". Suárez piensa en la próxima campaña de Navidad y sobreviene la preocupación. “Si no compras material no tienes nada que ofrecer nuevo y te arriesgas a vender muy poco”, detalla. Confía en la fidelidad “de los que siempre vivieron a comprar a esta casa por estas fechas”.

Laura Iglesias, propietaria de la juguetería Caparina, de Mieres, considera el actual cierre como “el remate a un año muy malo: perdimos comuniones, cumpleaños y ahora la Navidad”. Comenta que en las Cuencas “los regalos para los nietos se compran habitualmente poco a poco, desde noviembre” y destaca que “los clientes se portan muy bien, siguen confiando en nosotros” .

“Está claro que es muy difícil legislar, y que por encima de todo está la salud, pero la restricción debería ser ecuánime”, plantea José Rodríguez que regenta en Llanes una tradicional tienda de juguetes y otros enseres, “El Siglo”. “Cada año nos llega un hachazo más, a la venta por internet se une ahora el cierre a las puertas de la campaña de Navidad”, lamenta. “El golpe va a ser duro”, constata, aunque prefiere no echar cuenta y mirar con optimismo el futuro próximo: “Ahora hay que hacer acopio, faltan aún muchos representantes por venir”.