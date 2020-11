Los afectados asturianos de Dentix: “Nos han dejado tirados”

Las redes sociales les han ayudado a reunirse y el número de afectados ya localizados se cuenta por decenas. Está Cruz González, gijonesa, que relata que firmó un tratamiento por más de 8.000 euros en enero del año pasado. Le han dejado sin ningún diente en la parte inferior de la boca, salvo una muela, y le dieron una prótesis que, por su lesión en las encías, no se sujeta. “La pongo por estética para salir a la calle, porque se me hunde el labio, pero no puedo comer con ella”, asegura. Historia similar a la de Abel Valera, también de Gijón, que por este problema con la prótesis lleva meses comiendo “papillas y comida triturada”. Su pareja, María Armonía Braña, y su madre, María Cielo Valerio, también han sido clientes de Dentix y, aunque su caso no es tan grave, también refieren haber tenido problemas con la clínica.

Otro caso ya localizado es el de Celestino Sierro, del también barrio gijonés de La Calzada. Contrató “engañado” su tratamiento el 15 de junio. “Me ofrecieron un descuento del 20% si pagaba en el momento y lo hice. Me dejaron todo a medias; ahora me deben más de 5.000 euros”, aclara. Laura Arias explica que tiene su ortodoncia a medio quitar. Y Luis Fernando Peláez, de Lugo de Llanera, dice que Dentix quedó pendiente de colocarle todas las coronas dentales de la parte de arriba de la boca. Tiene un crédito aún vigente con un banco para pagar este tratamiento. “Somos muchos más, cada día nos llama más gente. El problema es que tememos que, aunque ganemos el juicio, Dentix no tenga dinero para pagarnos las indemnizaciones”, supone Arias.