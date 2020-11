Los casos de coronavirus en las residencias de mayores de Asturias mantienen su escalada en la última semana, según los datos divulgados ayer por la consejería de Salud. En la semana del 10 al 16 de noviembre, los centros de mayores de la región han registrado un total de 446 positivos, mientras que en los siete días anteriores, del 2 al 9 de noviembre, esa cifra había sido de 301 casos, lo que supone un incremento del 48 por ciento. En este mismo período también se ha producido un aumento de brotes (tres o más casos) ya que se han producido en 38 residencias, cuando en la semana anterior se habían dado en 26 centros de mayores.

El repunte afecta igualmente a la estadística más fatídica, la de los fallecimientos, ya que en la última semana los centros residenciales de Asturias han acumulado 69 fallecidos, un 32 por ciento más que en la semana anterior, cuando se registraron 52 víctimas mortales. Las residencias con mayor número de muertos se localizan en Gijón y Langreo.

“Lagunas”

María José Capín falleció el pasado día 8, a sus 53 años, por una neumonía voraz provocada por el covid-19. Era usuario de la residencia de discapacidad psíquica de Cabueñes, en Gijón, un centro que, tal y como adelantó este diario a inicios de mes, registró un brote que comenzó con un fallecido y tres infectados. La situación ha empeorado considerablemente desde entonces. Ya han muerto cinco residentes y hay otros dos ingresados, uno en el Credine de Langreo y otro en Cruz Roja, aunque ambos parecen evolucionar favorablemente. Capín es una de estas cinco víctimas, y a juicio de su hermana, Cristina Capín, lo sucedido estas semanas en el centro gijonés presenta varias lagunas. “No quiero culpar a nadie, solo una reunión con los responsables para que me aclaren qué pasó”, explica.

La mujer había visitado a su hermana a finales de octubre, pero a los pocos días blindaron el centro. “Cuando hay alguna sospecha se hace, así que no me preocupé. Yo y otra hermana llamamos en los días siguientes y nos dijeron que ella estaba bien”, asegura. De ahí su sorpresa cuando, siempre según el relato de la afectada, la dirección de la residencia le comunica que María José Capín había sido trasladada a Cabueñes. Era el día 4 de este mes. “El día anterior nos habían dicho que todo estaba bien y al siguiente, cuando nos llamó una doctora del hospital, nos dijo que estaba muy grave, que apenas saturaba oxígeno, que la cosa pintaba mal. Estuvo día y medio en Urgencias hasta que se quedó una cama libre. Murió al día siguiente, el 8”, resume la hermana, que se pregunta cómo su allegada podía estar “bien” el día 3 e ingresar en estado muy grave el día 4. “¿Nadie vio cómo estaba? Ella tenía un 80% de discapacidad, no sabía quejarse. Tenía problemas respiratorios por unas neumonías de hace unos años, así que no estoy diciendo que el desenlace hubiese sido diferente, pero me preocupa saber cómo estuvo esos últimos días en la residencia”, aclara la afectada, que reitera que intentará reunirse con la directiva: “Mi hermana estuvo allí siete años y nunca hubo problemas. No quiero señalar a alguien, pero merecemos saber qué pasó”, manifestó a LA NUEVA ESPAÑA. Corriente Sindical de Izquierdas, por su parte, reitera en la necesidad de hacer cribados puntuales en el centro y analizar a los empleados que vuelven de vacaciones.

Los datos  Residencias con más brotes: Residencia para mayores Lar de Noega (Gijón), 48 positivos; Residencia Nuestra Señora del Fresno (Langreo), 37; Centro Gerontológico (Gijón), 35 positivos; Residencia El Fontán (Oviedo), 27; Residencia para mayores Ballesol (Gijón), 21. E Centros con más fallecidos entre el 10 y el 16 de noviembre. Instituto Gerontológico Astur Montevil y Residencias de Vetusta-Uria, ambas con 6; Instituto Gerontológico Astus Residencia El Lauredal (5); Residencias Santa Elena y N.Señora El Rosario (ambas 4). Centros con más fallecidos entre el 10 y el 16 de noviembre: Instituto Gerontológico Astur Montevil y Residencias de Vetusta-Uria, ambas con 6; Instituto Gerontológico Astus Residencia El Lauredal (5); Residencias Santa Elena y N.Señora El Rosario (ambas 4).

“Nos tememos lo peor”

Por otra parte, el brote de coronavirus en la residencia de Canuto Hevia, de Pola de Lena, supuso un golpe duro para las familias de residentes: “Nos tememos lo peor, porque hay gente muy mayor”, afirmaron. La noticia sobre el brote, el tercero en una residencia del Caudal, se conoció a primera hora de la mañana de ayer. Están confirmados siete positivos, entre trabajadores y residentes. Salud ha realizado un cribado, cuyos resultados se esperan conocer hoy. Por el momento, uno de los contagiados ha sido hospitalizado y otros dos ancianos han sido trasladados al Credine de Langreo. Los familiares han hecho constar su “apoyo” a la gestión de la residencia, dirigida por un patronato que encabeza el Ayuntamiento con hermanas de la Sagrada Familia al frente. “Su labor durante esta crisis ha sido ejemplar y ahora, han reaccionado rápido”, han destacado.