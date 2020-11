La magistrada sustituta que en estos momentos se hace cargo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Asturias ha ratificado hoy la petición que había presentado la Fiscalía del Principado y en la que se solicitaba el ingreso hospitalario y tratamiento médico no voluntario de un hombre positivo en Covid-19. Según había informado el gabinete de comunicación del Ministerio Público el hombre, de 94 años y positivo en Covid-19, ingresó en el mediodía de ayer en un centro sanitario ovetense en contra de su voluntad y manifestó su negativa a permanecer en el centro hospitalario, por lo que será la autoridad judicial la que decida al respecto. La Fiscalía, en su escrito al Juzgado, informaba sobre la necesidad de la hospitalización al considerar que el hombre no puede recibir el tratamiento médico que precisa en su domicilio y que su estado de salud supone un riesgo sanitario para los demás.

En el informe médico se indicaba que el paciente, "dependiente leve pero sin deterioro cognitivo" no podía aislarse en su casa "al no cumplir su mujer conviviente los criterios para ello ni poder cumplirse el aislamiento en el domicilio de su nieta". En este sentido la juez asegura que se puede autorizar su ingreso pero no obliga a su medicación forzosa ya que "el hecho de ser una persona de 94 años no impide decidir libremente sobre aspectos médicos referentes a su salud".