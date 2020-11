Una Navidad en libertad condicional

Y eso en el escenario más optimista. Porque aún podría ser peor. Los epidemiólogos creen que Asturias está aún a tiempo de doblegar la curva, lo que permitiría levantar la mano, pero no mucho. Otros creen, sin embargo, que la segunda ola del covid-19 ha llegado más tarde a Asturias, y que podemos no estar en condiciones de desescalar en Navidad, justo cuando otras regiones estén reabriendo bares, restaurantes y tiendas, lo que sin duda no será bien recibido por hosteleros y comerciantes.

“No debemos apresurarnos en ninguna comunidad, y menos en Asturias. El peligro es volver a cometer el error del pasado junio. Si no se respetan los plazos, nos arriesgamos a rebrotes cada vez más fuertes”, cree el epidemiólogo Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. “No digo que no se puedan hacer desescaladas. Creo que habría sido mejor un confinamiento domiciliario, un poco más breve”, añade este experto afincado en Gijón.

Para poder tener una Navidad menos coercitiva, explica, se hace necesario “seguir unas semanas más. Si vamos a fondo, proseguimos las medidas restrictivas y hacemos pruebas a los grupos de riesgo, podemos bajar la curva epidémica para mediados de diciembre. Lo importante es que mantengamos el autoconfinamiento”, resume el epidemiólogo.

En otras partes, tampoco es que pinte mejor. El covid-19 amenaza incluso al pavo de Acción de Gracias, una fiesta entrañable de Estados Unidos que se celebra el 26 de noviembre. Los gobernadores de siete estados del Medio Oeste exhortaron este martes a extremar las medidas para evitar el contagio, y a suspender la celebración, evitando reuniones familiares y viajes a otras ciudades y estados.

En Europa, el covid-19 ha obligado a mantener cerrados instituciones como los mercados navideños de Estocolmo (Suecia), Estrasburgo (Francia), Berlín (Alemania), Budapest (Hungría) y Bruselas (Bélgica). En otras capitales, se mantienen abiertos, como en Copenhague (Dinamarca), Basilea (Suiza) y Viena (Austria).

En Bélgica, donde hay en vigor restricciones como el toque de queda nocturno, la obligación de teletrabajar y usar mascarilla, la limitación de contactos sociales y el cierre de hostelería, ocio y cultura, se levantará la mano la noche del 5 al 6 de diciembre, fecha en la que los niños reciben los regalos de Santa Claus. Esa noche se podrá saltar el confinamiento y el toque de queda, aunque se aconseja a los abuelos que feliciten a sus nietos telemáticamente.

En Francia, donde el confinamiento decretado por Macron termina el 1 de diciembre, se están planteando mantenerlo hasta pasadas las Navidades, debido a que los casos siguen subiendo. Los comercios están cerrados, y ha comenzado una campaña contra las compras navideñas a través de Amazon.

En Italia tratan de salvar la Navidad cerrando bares, restaurantes y comercios. Para Navidad se habla de que las reuniones no superen las seis personas, reabrir bares y comercios y permitir que la gente pueda viajar de una región a otra. También Alemania decretó un cerrojazo del comercio y la hostelería durante este mes para salvar las Navidades. Unas fiestas en las que el contacto con los más mayores tendrá que restringirse.

