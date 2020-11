Los vecinos del Nalón opinan sobre las nuevas restricciones: “Algo habrá que hacer, aunque a ver si sirve”

Entre los primeros se encontraban ayer Carlota González y Covadonga Carrocera. “Tal y como está la situación ahora, es necesario que se haga un confinamiento perimetral para que bajen el número de infectados”, aseguraba González. Carrocera, por su parte, señalaba que “algo hay que hacer, no sé si ayudará o no a contener el virus, pero vamos a intentarlo”. Y es que el objetivo, según apuntaba esta mujer, “es llegar a la Navidad con algo más de tranquilidad y que los negocios puedan salir adelante y salvar la campaña”.

Otra vecina, Pilar Márquez, también se mostró favorable al cierre perimetral en el valle a pesar de las consecuencias: “Me parece muy bien, porque las decisiones tienen que tomarla los entendidos y a nosotros no toca acatar las órdenes porque si lo ven necesario, habrá que cerrar”. Sin embargo, no todo el mundo lo tenía tan claro ayer. Este es el caso de Virginia Álvarez, que consideró que el cierre perimetral “no vale para mucho si la gente se sigue desplazando igual para trabajar; que además es para lo único que puedes ir porque como los bares están cerrados, no vas a ir a Oviedo a tomar un café”. En su opinión, la medida más efectiva contra el coronavirus es el cierre total: “Tenían que haber cerrado dos o tres semanas todo, por supuesto dando ayudas a los que lo necesiten, porque era la única manera de acabar con esto de raíz”. Con otras palabras, pero con el mismo sentido se manifestó Osmel González. “Un cierre perimetral dentro de las Cuencas me parece innecesario porque la gente tiene que ir a trabajar, a clase, a cuidar a los animales... igual era mejor que pusiesen un confinamiento total, así se reducirían los casos”.

Cierre “inútil”

“Inútil”, una palabra que ayer repitieron varios vecinos, como Andrea Álvarez. Esta joven se basaba en los resultados de los cierres perimetrales de Oviedo, Gijón y Avilés, “que han supuesto concentrar a la población sin efectividad, tampoco creo que el confinamiento sea la solución, personalmente creo que algo se nos está escapando porque por muy irresponsable que sea la gente, el número de infectados me parece exagerado”.

Y entre tanta opinión sobre las medidas a tomar, hay algunos que sólo piensan en el momento en que llegue la normalidad, como José Mnauel Caballero. “Es hora de que esto se vaya arreglando y podamos quitarnos las mascarillas”, destacó, señalando que “algunos somos respetuosos con las normas, pero otros no”. Algo parecido piensa Asunción García, quien destacó que, respecto a los que no cumplen la normas, “después vienen las consecuencias y pagan justos por pecadores, y si hay una ley tiene que ser para todos”. Esta vecima asegura que “la situación no puede estar peor”. Su amiga, Margarita Fernández, confirmaba sus palabras, “mientras no cumplamos todos no llegará la solución”.

El cierre perimetral afectará directamente a Langreo, San Martín y Laviana, pero también de forma indirecta a los vecinos concejos de caso y Sobrescobio. Y es que los dos municipios, entre los que sí se podrá discurrir sin problemas quedan encajados geográficamente entre Laviana y la provincia de León, que también está cerrada. Una situación de la que dio cuenta Fito González, presidente de Redes Natural, el colectivo de empresarios del parque de Redes, visiblemente molesto con las medidas que se están tomando para evitar el contagio. “No sé si pretenden cortarnos nuestro derecho de reivindicación, pero buscaremos la forma de salir adelante”, aseguraba ayer, dando cuenta de lo que han supuesto ya los cierres anticipados: “Pagamos los de siempre”, aseguró.