Asturias ha afinado el protocolo para localizar a los contactos de enfermos de covid-19 y aquellas personas que deben estar confinadas. Hasta ahora, Salud se ponía en contacto directamente con las fuerzas de seguridad para pedir la localización de los posibles infectados. Ahora, los servicios de salud se pondrán en contacto con la Delegación del Gobierno, que será la que distribuya los casos a los cuerpos dependiendo de la zona. Es una muestra de la importancia que se da a la localización de estos contactos o personas confinadas.

El protocolo se perfiló en una reunión telemática que tuvo lugar este jueves, entre la Delegada del Gobierno, Delia Losa, la consejera de Presidencia, Rita Camblor, representantes de los municipios y responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El órgano responsable de la Coordinación será Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Delegación.

Es verdad que no es un alto número de búsquedas. Por ejemplo, en la mañana de este jueves solo se produjo una. Se trata de personas que no pueden ser localizadas por los rastreadores militares o que de deben quedarse en sus casas aisladas y no responden a sus teléfonos fijos. Estas personas pueden ser multadas conforma a la ley de Emergencias Sanitarias.

La delegada del Gobierno, Delia Losa, destacó: “Es importante la coordinación entre la máxima autoridad sanitaria, la autoridad en materia de protección civil y coordinación local y las Fuerzas de Seguridad. La única prioridad es afrontar la crisis sanitaria, garantizar la salud pública y proteger a los asturianos”.