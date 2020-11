El Consejo Regulador de la Sidra estima que, más que nunca, es hora de apoyar lo nuestro. Son tiempos difíciles. La pandemia ocasionada por el covid-19 ha hecho estragos en muchos sectores. Uno de los más azotados, si no el que más, ha sido la hostelería, sobre todo en Asturias. Por el momento, los chigres mantienen la persiana cerrada, solamente entreabierta la de algunos cuantos para vender cafés para llevar y algún que otro pincho o ración. Pero, ¿qué hay de lo nuestro? Hasta nuevo aviso, las charlas para “arreglar el mundo” de las sidrerías se enmudecieron. “Una botellina DOP” detrás de la barra se permutó por un breve “hola y adiós” a través de una fría reja. El restallar de la sidra dio paso al sigilo de las calles, que ya echan de menos algún corcho despistado. Pero, quienes amamos nuestra región seguimos añorando el espalmar de la sidra, antes de llevárnosla a la boca y degustar ese sabor único de Asturias. La pregunta es: ¿por qué no seguir haciéndolo? Son tiempos difíciles, sí. Son tiempos para compartir en casa con los nuestros. Para reinventarnos y escanciar en nuestra terraza, o aprender a hacerlo si es que no sabemos, ya que no tendremos a un escanciador a mano. También podemos optar por una sidra filtrada o espumosa, disfrutando de los placeres que ofrece el Principado sin salir de nuestra casa, con toda la responsabilidad que ello supone. Sin embargo, todos sabemos que no es lo mismo, y que ojalá más temprano que tarde nos reencontremos en los chigres. Sería la mejor vacuna.

| 04:15