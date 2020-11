Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE, respondió esta semana a los barones y exdirigentes de su partido que cuestionaban el apoyo de Bildu al Presupuesto: “Siempre escucho a los mayores, pero ahora nos toca a nosotros dirigir el país y el PSOE”. El exalcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, de 73 años y que milita desde 1977, no dudó en responderle: “Que acepte este consejo de una persona mayor, no estaría mal que cuando diga una cosa de esas la piense siete veces. Pese a ser mayor pienso dentro de mi partido y porque lo verbalice no pasa nada”.