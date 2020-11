"A los viejos de tus padres no los vacunaste de la gripe y tendrán la suerte de no morir". Este es uno de los mensajes que ha recibido el presidente del Principado, Adrián Barbón, y que no está dispuesto a seguir consintiendo. Denuncia esta situación porque no está dispuesto a "admitir ni insultos, ni ataques ni amenazas. Y menos aún, que vayan dirigidas a mis padres, a mis hermanos o mis sobrinas". En el mensaje que comparte el Presidente, una persona también menciona a su sobrina malagueña y le dice que la cuida porque "le puede pasar cualquier cosa".

Harto de comentarios como este ha decidido denunciarlo, aunque no ha compartido el nombre de quien le escribe porque "actuaré convenientemente", explica Barbón.

La situación por la que está pasando la región y el país es complicada y Barbón dice entender las críticas porque "hay gente pasándolo mal y descarga su hartazgo con el Gobierno de Asturias o conmigo por las medidas que tenemos que adoptar para controlar la pandemia", pero no pasa por ataques hacia su familia.

Sé que las críticas van con mi responsabilidad, también sé que hay gente pasándolo mal y descarga su hartazgo con el... Posted by Adrián Barbón on Saturday, November 21, 2020

"La situación en Asturias sigue siendo crítica"

El presidente del Principado ha sido claro esta mañana en un mensaje a su audiencia: "la situación en Asturias sigue siendo crítica". Con estas palabras y los datos de los últimos días ha tratado de justificar las medidas que se vienen tomando, consciente del hartazgo de mucho por el cierre de los bares y comercios o las restricciones de movilidad entre ciudades.