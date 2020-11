El Gobierno del Principado baraja derivar hacia la dependencia una parte de los recursos que hasta ahora comprometía el salario social básico y que se liberarán con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, de titularidad estatal. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, hizo ayer expresa intención de ese trasvase, justificándolo en la necesidad de aliviar la presión que sufre el sistema de la dependencia, con 3.000 nuevos perceptores de la ayuda desde enero.

El anuncio llega en plena negociación política para buscar apoyos que den sustento al proyecto de presupuesto autonómico para 2021 y coincide parcialmente con una de las peticiones de Podemos. La formación morada ha planteado desde el inicio como una de sus prioridades el uso de ese excedente financiero para políticas de protección social, mencionando expresamente entre otras las de la dependencia.

Fondos europeos

En un escenario financiero de máximas incertidumbres, de amenazas de vetos y provisiones de recursos sin concretar, el Gobierno estimará en su proyecto de cuentas una parte de los fondos europeos que prevé recibir el año que viene. No todos, dadas unas circunstancias en las que las cifras no están claras ni aprobadas y Polonia y Hungría mantienen su pretensión de bloquear el paquete de ayudas comunitarias si se las vincula al cumplimiento de unos estándares de respeto al estado de derecho. Asturias convive con esas inquietudes en pleno proceso de elaboración de unas cuentas esenciales en las que habrá, según fuentes del Gobierno, un cálculo de ingreso que será en algún sentido prudente, o que no abarcará en su totalidad la previsión máxima y se reservará una posibilidad de modificación del escenario conforme avance el ejercicio a través del mecanismo de las habilitaciones de crédito.

Propuesta de IU

En ese marco de negociación, por otro lado, IU de Asturias lanzó ayer una propuesta para evitar que el fondo de rescate de 2021 para los sectores afectados por los cierres del covid-19 repita los errores detectados ahora en el plan de choque por la segunda ola de la pandemia. Para que la maquinaria administrativa esté “engrasada” y resulte ágil, el Gobierno “bien a través de la Presidencia o de la Vicepresidencia debe coordinar a todos los jefes de servicio de las áreas que deban tramitar las ayudas”, proponen desde Izquierda Unida.