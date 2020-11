IU de Asturias urge al Gobierno de Adrián Barbón a “rectificar” y corregir “los fallos” detectados en el plan de choque para socorrer a los autónomos afectados por los cierres de actividad para frenar los contagios. “Saludamos estas ayudas de 33,3 millones de euros, pero hemos detectado deficiencias en las bases”, afirmó el coordinador general, Ovidio Zapico, tras visitar ayer a los autónomos encerrados en la iglesia de La Felguera.

“Es necesario rectificar los criterios de adjudicación de estas ayudas y la agilidad. Tenemos a la gente desesperada por no poder pagar las facturas que siguen llegando o por no poder llenar la nevera”, planteó la portavoz en la Junta, Ángela Vallina. Entre los errores a corregir, la diputada mencionó que “se deja fuera a los autónomos societarios y a los trabajadores por cuenta propia en comunidad de bienes, donde solo se reconoce la ayuda para una persona”. Vallina también cuestionó que la concesión de las ayudas se resuelva por orden cronológico. “No es lógico que si llegas tarde no cobres”, declaró.