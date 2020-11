El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) comenzó ayer el anunciado cribado entre la población del Valle del Nalón de entre 40 y 60 años que vivan con personas mayores de 65 años o cuiden de ellas. Una medida a la que respondieron, sólo en la primera jornada, 1.757 personas. Las primeras 150 fueron citadas ayer en el autocovid habilitado en el hospital Valle del Nalón, en el distrito langreano de Riaño; y otras tantas acudirán hoy. En los próximos días se habilitarán cinco puestos autocovid en Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso, dejando el del hospital comarcal con su trabajo normal, ya que este puesto suele realizar una media de entre 600 y 900 pruebas diarias.

El gerente del área sanitaria VIII, que engloba al Valle del Nalón, Bernabé Fernández, aseguró que, durante estos primeros días, “estamos llamando a los que se han inscrito y viven en zonas más cercanas al autocovid del hospital, como Riaño, Frieres, Barros, Lada, Tuilla y La Felguera, dejando a los de otras localidades para los próximos días y que no tengan que desplazarse hasta el hospital, sino que puedan acudir a un puesto más cercano, aunque también pueden ser llamados antes en el caso de que haya huecos”. A la espera de definir donde se ubicarán estos puestos, parece seguro que uno de ellos estará en la estación de autobuses de Langreo Centro, tal y como aseguraron fuentes del Ayuntamiento de Langreo. En Laviana es posible que se ubique junto al recinto ferial, ya que es allí donde se realizaron los cribados entre los jóvenes de La Pola meses atrás.

Entre los primeros en someterse al cribado ayer se encontraba Begoña Ribera, de Pola de Laviana, quien aseguró que el cribado de población “es una muy buena medida, todos tendremos que hacerla al final porque no sabes quién tiene el virus y cuantas más pruebas se hagan, mejor”. José Miguel Alumbreros, de La Felguera, afirmó que “esto tenían que haberlo hecho mucho antes y no estaríamos en la situación de ahora; el Gobierno central no puso las medidas suficientes en su momento y vamos tarde”. Este vecino no era nada optimista al destacar que “estamos en la segunda ola y espérate que no cojamos la tercera de seguido”. También de La Felguera venía Eladio González, quien destacó que “me hago la prueba porque tengo que cuidar a mis padres y no quiero pasarles nada”. Sobre la PCR, admitió que “tenía un poco de miedo y venía nervioso, pero la verdad que no ha sido nada, solo un poco de molestia”.

También cuida a su familia la langreana Lorena Llaneza. “Vivo con mi padre, que es mayor de 65 años y está delicado”, resaltó, señalando que la PCR “tampoco es para tanto y además veo muy bien que nos hagan esta prueba”. Una petición que ya hicieron días atrás los regidores de los cinco concejos que forman el Valle del Nalón, animando a los vecinos a apuntarse, ya que la medida no es obligatoria pero “sí es necesaria”.

La Dirección General de Salud Pública también hizo de nuevo un llamamiento para que las personas afectadas por este cribado soliciten la prueba. Se trata, tal y como explicaron, de personas residentes en el área sanitaria del Nalón con edades comprendidas entre 40 y 60 años, que sean cuidadoras o residan en el mismo domicilio que mayores de 65 años. Asimismo, no pueden haber pasado la enfermedad ni haberse sometido a un test en el último mes. Salud estima que unas 22.000 personas podrían cumplir estos requisitos.

Para acceder a la prueba hay que rellenar el formulario disponible en la web de Astursalud, en “www.astursalud.es/formulario-pcr”. También se ofrece la posibilidad de solicitar la cita por teléfono en el 984 100 400. Como es habitual, el Sespa les citará para realizar una PCR, por lo que se ruega que en el formulario incluyan un número de teléfono operativo para recibir información del día, hora y lugar donde realizar la prueba, así como de su resultado. También piden a las personas que acudan a hacerse la prueba “que sean puntuales para evitar aglomeraciones y colas”. Una recomendación que siguieron al pie los citados ayer, ya que el tiempo de espera en el autocovid del hospital fue mínimo.

Muchas dudas en el primer día del cierre perimetral en el Valle

La primera jornada del cierre perimetral en los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana se saldó sin incidentes de gravedad y, eso sí, muchas dudas entre los vecinos. Así lo aseguraba uno de los agentes que ayer se encontraban en uno de los controles que se hicieron en la rotonda de Barros, junto a la salida del Corredor del Nalón (en la foto). “Tuvimos muchas llamadas en los días previos, porque la gente quiere saber en qué casos se puede mover”, explicaba. También ayer siguieron resolviendo dudas, como la que le planteaba Jonathan Vidal, de La Felguera, sobre los papeles que necesitaba para justificar que iba al trabajo. Este vecino afirmó que “me parece muy correcto que hagan este cierre perimetral, porque está habiendo muchos casos, yo creo que habría que tomar medidas mayores”. El cierre perimetral afecta a los tres concejos por separado, es decir, no está permitida la movilidad entre ellos a no ser que se encuentre debidamente justificada.