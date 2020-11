AVE cantábrico, no; un tren del siglo XXI, “por supuesto”

Pone los puntos sobre las íes Vicente Luque, ingeniero de minas y presidente de la Plataforma Tecnológica “Túneles Pajares”: “Cubrir el coste de mantenimiento de una línea AVE exige como mínimo 4,5 millones de pasajeros al año. Y para que empiece a ser rentable se necesitan entre 10 y 12”. En España, donde se han invertido en líneas de alta velocidad 56.000 millones de euros, el trayecto más utilizado, el que une Madrid y Barcelona, sumó el año pasado 4,4 millones de clientes. Desde este punto de vista, el AVE del Cantábrico sería “injustificable, un sinsentido”. Una quimera que, además, provoca que se “quemen” otros proyectos más realistas, como el corredor ferroviario cantábrico.

Lorena García Alonso, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, lo tiene muy claro: “Al AVE del Cantábrico le digo que no; a un corredor ferroviario del siglo XXI, que sí, por supuesto”. En su opinión existe una tendencia a confundir “un buen servicio ferroviario con el AVE, y aunque los dos tienen dos raíles, son cosas completamente diferentes”. El AVE es una infraestructura recomendada “para volúmenes de población en origen y destino que no tenemos”. De ninguna manera se justificaría el gasto”, subraya. Y un “AVE con paradas, como ya se está planteando en Asturias, sería “absurdo, porque no tiene sentido un AVE de cercanías”. El corredor ferroviario del Noroeste, por el contrario, serviría “tanto para pasajeros como para mercancías”, y además “ayudaría a impulsar el puerto de El Musel”. Cree que Asturias debe darse cuenta de que “hay vida más allá de Madrid”, y que sería deseable que dejara de costar tanto llegar desde Asturias “a Lugo o a Cantabria”.

Alberto González, vicepresidente de FADE, aporta su visión empresarial: aunque directamente no debe afectar a Asturias que Portugal ponga el eje Oporto-Vigo por delante incluso del Lisboa-Madrid, sí lo hace de manera indirecta. Y positivamente. Primero, porque potenciaría algo por lo que vienen luchando desde hace tiempo los empresarios de Galicia, Castilla y León y Asturias: “el Noroeste”. De hecho, la FADE siempre apostó por “cortejar” al norte de Portugal, muy potente económicamente, para que se uniera al noroeste español para crear una “macrorregión transnacional”, que tan del gusto son últimamente en la UE.

Y aunque la prioridad como región está ahora mismo en el eje Norte-sur, y más concretamente en la finalización de la Variante de Pajares, “Asturias no debe renunciar al eje del Cantábrico”, indica González. “Pero no hablemos de AVE, sino de conectividad, tanto de mercancías como de pasajeros, y de interoperabilidad”. Una idea no debe abandonarse, aunque no vaya a desarrollarse a corto plazo, sino “a diez o doce años vista”, añade.

A Fernando Rubiera, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, le parece “inteligente” y “bien pensado” que Portugal apueste por su salida hacia Galicia, pues reforzaría su red de ciudades y alejaría la posibilidad de que Madrid pueda “robar” protagonismo (y servicios) a Lisboa. A la vez, esa apuesta portuguesa supone una “oportunidad” para Asturias, que podría “engancharse” a ese potente eje. Aunque también hay un “riesgo” cierto de que Asturias y el puerto de Gijón, pese a ocupar “el centro geográfico” del Cantábrico, puedan quedar “en la periferia económica”, al estar entre “dos monstruos” como los puertos de Vigo y Bilbao, y por extensión Galicia y el País Vasco.

Rubiera explica que los economistas hablan de dos tipos de crecimiento y de inversión, por defecto o por exceso. Es por defecto cuando se invierte para solucionar un colapso, como por ejemplo la construcción de las carreteras M-40 o M-50 en Madrid. Por exceso es cuando, aunque no haya demanda ni la inversión sea rentable, se esperan con ella “flujos más intensos”. Pone como ejemplo el AVE de Asturias a Madrid, que sin ser estrictamente necesario (no al menos para el transporte de pasajeros) sí puede “movilizar flujos y actividades que ahora no existen”. Rubiera aconseja buscar “el gasto más inteligente”, y ya sea por exceso o por defecto, “elegir bien, que es lo que siempre ha faltado”.

La apuesta de Portugal por el eje Oporto-Vigo abre nuevas vías para los puertos, opinan los expertos

Esteban Fernández, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, sí ve una clara oportunidad para Asturias en la promoción del eje Oporto-Vigo. “El caso es que no se termine ahí y conecte con Europa hacia el Este, de modo que Asturias quede de verdad integrada en esa red Lisboa-Vigo-Francia”, matiza. A favor de Asturias juega su posición geográfica, en el centro mismo del eje ferroviario, a medio camino entre los dos polos principales, o que abra la puerta a habilitar un “centro logístico”, que bien podría ser la Zalia. “Debemos engancharnos a esa oportunidad, aunque si Asturias debe o no aportar recursos públicos a ese proyecto ya me genera más dudas. Más aún si hablamos de un AVE Cantábrico, cuya rentabilidad social es dudosa, pues el tráfico de viajeros en España es radial; es injusto, pero es lo que hay”, subraya. Su conclusión: “Hay otras prioridades. Además, las inversiones en alta velocidad son claramente regresivas y acaban favoreciendo a los tramos de renta alta. No funciona como ‘ascensor social’”, remata. De ahí que aconseje a quienes tienen el poder de decisión para invertir que echen “números”, que eviten “decisiones basadas en criterios electoralistas” y expliquen “los beneficios potenciales de los proyectos elegidos”.

Vicente Luque cree que el simple hecho de hablar del AVE del Cantábrico provoca que se echen atrás otras inversiones. Es una idea que “no tiene ningún futuro”, por lo que aconseja “hablar menos de nuevas infraestructuras y más de logística y de utilización de las existentes”. Resalta que Asturias mueve más mercancías al año “que todo el corredor mediterráneo junto. Y su potencial es “infinito”.

Cifras concretas: “Por Pajares se mueven en la actualidad más de dos millones de toneladas de mercancías al año; cuando esté lista la Variante sería ideal llegar a cinco millones, pero con una buena estrategia se pueden alcanzar los diez, y hay capacidad para 50, o más”. Para ello, apunta Luque, El Musel tiene que integrarse en una autopista del mar en la que las mercancías, camiones incluidos, viajan por barco y por tren. Pero “lo más importante” es “que Asturias no se convierta en una isla ferroviaria”. Y para ello juzga necesario llevar el ancho AVE hasta el puerto gijonés. ¿Cómo? Instalando triple hilo entre Pola de Lena y El Musel, una vez abierta la Variante. Con esta alternativa, un sistema de gestión de tráfico ERTMS nivel dos y “buenos apartaderos” podría haber trenes circulando “a 200 o 250 kilómetros por hora cada dos o tres minutos”, destaca.

Fermín Rodríguez, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Oviedo, donde dirige el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CeCodet), cree que Asturias tendría que aprovechar la “oportunidad exógena” que supondría un eje ferroviario que finalizaría en Ferrol. El objetivo habría de ser convertir esta “vía vetusta del siglo XIX” en un trazado “moderno, adaptado a los nuevos tiempos”. Considera que Asturias tiene una capacidad logística “importante” y que el corredor cantábrico sería “una apuesta de futuro” que permitiría “dar salida a los puertos”.

De momento, Asturias cuenta con un buen aliado, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que defendía hace solo uno días la necesidad de modernizar el eje Vigo-Oporto y que siempre ha respaldado las propuestas de los empresarios del Noroeste para paliar el déficit de infraestructuras en esa zona de la Península. Como el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, Feijóo tiene claro que el futuro de Europa es el ferrocarril, y que el Noroeste no debe perder ese tren. De ahí que ambos, junto con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hayan manifestado su firme apuesta por el corredor ferroviario atlántico, incluyendo el trazado cantábrico.