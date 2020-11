El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha convocado una rueda de prensa para anunciar novedades para el comercio y la hostelería, dos sectores muy castigados por las medidas para frenar la pandemia en la región. Con sus negocios cerrados desde hace dos semanas, esperan a que el gobierno regional les permita continuar con su actividad. El pequeño comercio lo tiene más fácil y hoy mismo se podría anunciar su reapertura.

23/11/2020 Rueda de prensa del Presidente

La tendencia de contagios sigue a la baja y la presión del pequeño comercio no cesa. El sector considera que esta vez no habrá motivos para demorar más una apertura controlada, con restricciones, que permita al comercio de proximidad levantar la persiana. Quedó sobre la mesa el pasado jueves día 12 por el elevado número de casos esa jornada, pero la tendencia descendente de la semana allana el camino para su aprobación. El Gobierno del Principado analiza esta tarde la situación y, siempre que no ocurra como la pasada semana que se descontrolen los datos de contagio, la intención del Gobierno es autorizar el levantamiento de esta restricción. Incluso hay fecha posible: el miércoles los comercios podrían levantar de nuevo la persiana.

Salud confirma 12 fallecidos y 249 nuevos casos de coronavirus en Asturias

La Consejería de Salud ha confirmado 249 nuevos casos de covid-19 diagnosticados ayer, jornada en la que se produjeron 71 hospitalizaciones de personas con esta enfermedad: 63 en planta y 8 en UCI. Además, se registraron 31 altas.

Actualmente, en Asturias hay 870 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de coronavirus y otros 140 permanecen en unidades de cuidados intensivos.

El domingo se produjeron 12 fallecimientos: cinco mujeres de 75, 76, 81, 89 y 92 años, y siete varones de 55, 63, 67, 81, 81, 86 y 93. Tres de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó ayer 3.993 pruebas de diagnóstico de infección activa (PDIA), por lo que la tasa de positividad se situó en el 6,2%.