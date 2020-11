El Principado anuncia hoy novedades para el comercio y la hostelería, dos sectores muy castigados por las medidas para frenar la pandemia en la región. Con sus negocios cerrados desde hace dos semanas, esperan a que el gobierno regional les permita continuar con su actividad. El pequeño comercio lo tiene más fácil y hoy mismo se podría anunciar su reapertura.

La tendencia de contagios sigue a la baja y la presión del pequeño comercio no cesa. El sector considera que esta vez no habrá motivos para demorar más una apertura controlada, con restricciones, que permita al comercio de proximidad levantar la persiana. Quedó sobre la mesa el pasado jueves día 12 por el elevado número de casos esa jornada, pero la tendencia descendente de la semana allana el camino para su aprobación. El Gobierno del Principado analiza esta tarde la situación y, siempre que no ocurra como la pasada semana que se descontrolen los datos de contagio, la intención del Gobierno es autorizar el levantamiento de esta restricción. Incluso hay fecha posible: el miércoles los comercios podrían levantar de nuevo la persiana.

Ayudas a autónomos

Por otra parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, preside hoy una reunión extraordinaria con el Consejo de Gobierno para analizar algunos temas pendientes que afectan a hosteleros y empresarios, como la gestión de las ayudas.

El sector se muestra molesto porque en la solicitud no se permite computar el número de locales sino la persona física –un hostelero puede tener varios negocios cerrados y solo percibiría la ayuda por uno–, y que los autónomos colaboradores -muchos son familia del propietario, no se tienen en cuenta como trabajadores del régimen general y por tanto no recibirán la ayuda. Los distribuidores que trabajan en el sector también podrían formar parte del paquete de ayudas. La patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, ya realizó varias consultas el lunes al Principado, cuando se publicó el decreto de las compensaciones en el Boletín Oficial del Principado.