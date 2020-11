Salud quiere seguir haciendo cribados masivos "muy dirigidos" en la población, a la búsqueda de personas positivas asintomáticas, que sin saberlo son transmisores del virus. Así que, tras el turno de Valle del Nalón, le toca ahora a Gijón, Oviedo y Avilés. En las tres ciudades van a hacerse grandes convocatorias ciudadanas, "en áreas geográficas muy segmentadas y franjas de edad muy concretas" para que adultos de barrios casi completos pasen a hacerse test de comprobación de contagios.

En este caso, la convocatoria se hará no por áreas sanitarias totales, sino teniendo en cuenta los códigos postales de la residencia de los ciudadanos. Así lo ha explicado esta tarde el consejero de Salud, Pablo Fernández, dentro de la nueva estrategia para frenar el avance del coronavirus.

Como perfil básico de las personas a las que se les hará una prueba de PCR -aún no se ha concretado cuándo ni cómo se hará el llamamiento- serán adultos de entre 30 y 50 años, que convivan con personas mayores y no se hayan hecho ningún test en el último mes. "Lo que buscamos es el último eslabón del contagio antes de llegar a las personas más vulnerables que son los mayores de 65 años. No es un cribado al azar, sino muy dirigido", comentó el Consejero.

En Avilés los convocados serán los adultos del Código Postal 33401, que se corresponde de forma general con los barrios de El Quirinal y Sabugo.

En Oviedo los convocados serán los adultos con residencia en el área del código postal 33011, que se corresponde con La Corredoria, Pumarín y Teatinos

En Gijón serán llamados los vecinos del código postal 33209, que se corresponde con parte de El Llano, Nuevo Roces, Ceares, Tremañes y Contrueces.

La situación actual de los contagios por ciudades

El consejero de Salud ha explicado que los llamamientos a la población han tenido en cuenta en qué zonas sigue habiendo un gran volumen de contagio. En el caso de Gijón y Oviedo, Pablo Fernández aseguró que se percibe un freno de los contagios, pero aún en cifras demasiado altas para lo que sería conveniente.

Según los datos de la última semana, el 26% de los nuevos contagios se generó en Gijón; el 18% en Oviedo y el 9% en Avilés. "Vemos que la incidencia acumulada en los últimos 7 días está frenándose en Gijón y en Oviedo, aunque en Avilés vemos un pequeño aumento", comentó Fernández.

Por lo que respecta a la hospitalización en estas tres ciudades, en Avilés la ocupación hospitalaria es de casi el 80% en Avilés, del 87% en el HUCA y el 85% en Cabueñes. "Son datos similares a los de la semana pasada y eso es la mejor expresión de que se estabilizan los indicadores más importantes que son los de la presión sobre el sistema sanitario", comentó el consejero.