La reapertura del pequeño comercio en Asturias a partir de mañana, tres semanas después del cierre decretado por el Gobierno regional para reducir la incidencia de la pandemia del coronavirus, no permitirá la vuelta a la actividad de las tiendas ubicadas en centros comerciales salvo que carezcan de acceso directo para el público.

Así figura en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado por la Consejería de Salud autoriza la apertura de los establecimientos cuya superficie de exposición y venta al público sea igual o inferior a 300 metros cuadrados.

La normativa, que no fija aforos máximos ni establece limitaciones de horario, establece además que no se podrá realizar una reducción temporal de la superficie de exposición y venta al público con la finalidad de proceder a la apertura por parte de los establecimientos o locales que superen la superficie máxima establecida.

La regulación adoptada por el Gobierno regional, publicada en el Boletín Oficial del Principado, no establece ninguna limitación en el aforo, aunque desde el pasado mes de junio está regulado que cuando no pueda garantizarse una distancia de 1,5 metros entre la clientela solo podrá entrar una persona de cada vez. Será obligatorio el uso de mascarilla, tanto para la clientela como para el personal que trabaja en el comercio. Las tiendas podrán, asimismo, establecer sistemas de recogida en el propio local de productos comprados por internet o teléfono siempre que se garanticen las medidas de seguridad. Podrá también establecerse un sistema preferente de reparto a domicilio para personas mayores de 65, familias con niños o personas vulnerables.

La nueva regulación que permite a los propietarios del pequeño comercio levantar hoy la persiana también amplía los productos que pueden venderse en mercadillos al aire libre, siempre que los puestos guarden una distancia entre ellos de metro y medio.

La resolución excepciona también de la suspensión de actividades no esenciales los mercadillos al aire libre o de venta no sedentaria siempre que se mantenga una distancia mínima entre cada puesto de 1,5 metros, espacio en el que no podrá permitirse el acceso al público.

Asimismo, señala que el sector comercial tiene un peso aproximado del 15 % del PIB regional, representa en torno al 18 % del empleo de Asturias y que en torno al 75 % de sus trabajadores son fijos con una fuerte presencia del empleo femenino en su estructura e incide en que es un instrumento vertebrador de las ciudades y pueblos del Principado.