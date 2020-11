Los grandes comercios quedan excluidos de la apertura, a partir de hoy, de los pequeños locales, al impedir el Principado que aquellos establecimientos con más de 300 metros cuadrados de superficie puedan reducirla anulando parcialmente su espacio. También quedan fuera de la autorización los pequeños locales en el interior de centros o parques comerciales, salvo que cuenten con una entrada y salida independiente y directa al exterior. Solo aquellas tiendas cuya superficie sea inferior o igual a los 300 metros cuadrados podrán reanudar su actividad hoy.

La regulación adoptada por el Gobierno regional, publicada en el Boletín Oficial del Principado, no establece ninguna limitación en el aforo, aunque desde el pasado mes de junio está regulado que cuando no pueda garantizarse una distancia de 1,5 metros entre la clientela solo podrá entrar una persona de cada vez. Será obligatorio el uso de mascarilla, tanto para la clientela como para el personal que trabaja en el comercio. Las tiendas podrán, asimismo, establecer sistemas de recogida en el propio local de productos comprados por internet o teléfono siempre que se garanticen las medidas de seguridad. Podrá también establecerse un sistema preferente de reparto a domicilio para personas mayores de 65, familias con niños o personas vulnerables.

La nueva regulación que permite a los propietarios del pequeño comercio levantar hoy la persiana también amplía los productos que pueden venderse en mercadillos al aire libre, siempre que los puestos guarden una distancia entre ellos de metro y medio.

Los establecimientos se preparan para la apertura hoy. En la zapatería de Noelia Beltrán, en Oviedo, se respira alegría contenida. Felicidad con matices frente a una reapertura tan esperada que, al llegar, parece hacerlo tarde. Pero es un sentimiento que no transpirará al público, porque, como dice Beltrán, “un comerciante siempre tiene que tener una sonrisa”. Aunque esa sonrisa no se deje ver tras la mascarilla. Porque un comerciante, ahora, también tiene que cumplir todas las medidas sanitarias. Algo que, cuenta la dueña de la zapatería, ya se hacía antes de que le obligasen a echar la persiana durante tres semanas que se estaban haciendo muy largas. “En locales como el mío, que no llega a los cincuenta metros cuadrados, siempre se respetó la distancia social, nunca fuimos un foco de contagios”, explica. Nunca tiene más de dos personas al mismo tiempo, cuenta, dudando cuando añade un “desgraciadamente”.

El problema del cierre no son solo los billetes que dejan de entrar en la caja, también las facturas del género que se compra “cada seis meses” y al que no se ha podido dar salida. Para reflotar se ecomienda, cómo no, a la clientela y a la “campaña de Navidad”. “Tengo la esperanza de que, cuando podamos abrir, la gente se vuelque en el pequeño comercio para hacer las compras navideñas”.

El PP formaliza su recurso ante el TSJA por los cierres de actividad

La presidenta del PP asturiano y portavoz del grupo popular en la Junta, Teresa Mallada, anunció ayer que varios diputados y algunos representantes de sectores del comercio, la hostelería y las agencias de viaje formalizaron la presentación del recurso contencioso-administrativo anunciado por la formación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra los cierres de actividad decretados por el Gobierno del Principado. “Este no es un recurso solo del PP”, dijo Mallada, “da voz a los sectores afectados y a los que el Gobierno no escucha”. La acción judicial, según fuentes del partido, lleva la firma de dos representantes del sector comercial, dos del sector de la hostelería y uno de las agencias de viaje.