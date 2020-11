Un belén con figuras sin mascarilla, pero adaptado a los tiempos del coronavirus

“No habrá cambios de luces para que el recorrido sea más ágil y rápido, porque aunque estamos en un edificio amplio al aforo no podrá exceder de las 50 personas, según nos ha pedido el Ayuntamiento”, comentó a LA NUEVA ESPAÑA la presidenta de la Asociación Belenista, Eulalia Nacimiento. Los juegos de luces eran en ediciones anteriores un recurso que suscitaba gran interés entre el público que acudía a Trascorrales, que esperaba a los distintos cambios para contemplar el nacimiento con iluminación diurna y nocturna. Pero la necesidad de agilizar el recorrido para evitar que los asistentes estén demasiado tiempo en el interior del local ha llevado a la Asociación Belenista a eliminar ese efecto. “De todas formas, va a quedar espectacular”, aseguró su presidenta, Eulalia Nacimiento, quien reveló que no habrá ningún motivo alusivo al coronavirus. “Pensamos en esa posibilidad, como por ejemplo poner mascarilla a alguna figura pero al final lo descartamos. No está la situación como para hacer bromas con algo así. No va a haber cabalgata para niños y tampoco nos pareció oportuno hacer algo así ”, añadió la presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo, entidad fundada en 1988, que primero exhibía sus obras al aire libre en la plaza de la Catedral de Oviedo y posteriormente ya tuvo como sede para el período de navidad el edificio de Trascorrales desde el año 2015.

El belén gigante para hacer el recorrido tendrá como complementos el nacimiento costumbrista, “que hemos ampliado algo”, según apuntó la presidenta de la asociación, y luego, en otra zona, irán los belenes más pequeños.

Fieles a la cita anual

Los integrantes de la Asociación Belenista de Oviedo preparan a lo largo de todo el año, con mimo y dedicación, las figuras para que luzcan durante el período navideño, una cita a la que no faltarán este año pese a los inconvenientes del largo confinamiento de la pasada primavera.