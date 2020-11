Los investigadores pendientes de cobros piden al Rector que pase “de las palabras a los hechos”

El origen de la polémica está en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, publicado en marzo de 2019, y que por primera vez estableció una tabla salarial de mínimos. Desde entonces, unos 200 jóvenes científicos esperan a que sus sueldos sean actualizados y a algunos de ellos la Universidad les debe hasta 7.000 euros. El motivo por el que los pagos están paralizados es porque Intervención los ha bloqueado en base a sentencias del Tribunal Superior que no reconocen el derecho a los investigadores en formación que tienen un contrato con fecha anterior a la publicación del estatuto.

Los afectados en Asturias critican que el Rectorado se siga aferrando a un informe jurídico con el que no están de acuerdo y que se opone a lo establecido por la Conferencia de Rectores (CRUE) y el Ministerio de Universidades. “El informe incluye cuatro sentencias, pero olvidan una, la del Tribunal Superior de Vigo, que no se pronuncia ni de un lado ni de otro en lo que considera que son, y recoge textualmente, ‘simples dudas de interpretación de la norma, que no debe esclarecer un órgano jurisdiccional’. Por tanto, la Universidad podría plantearse que se ha equivocado”, comentan. Mientras llega y no el dinero pendiente, los científicos seguirán adelante con el conflicto colectivo, junto al sindicato CC OO, y denunciando su situación. “Ya se han puesto en contacto con nosotros varios grupos políticos y estamos barajando intervenir en la Junta como ya hicimos hace un año”, sentencian.