El lío con las PCR: retrasos, tubos perdidos y positivos no oficiales

La joven Kimberly Stephanie Pilamala, de 23 años y también afincada en Gijón, relata una historia similar. Cuenta que su abuela cayó enferma el pasado jueves día 12, y que su familia creó que podría ser consecuencia de la vacuna contra la gripe que le habían puesto unos días antes. Llamaron al médico, por si acaso, y la citan para una PCR tanto a ella como a su madre. El sábado 14, siempre según el relato de la afectada, les comunicaron el positivo de la segunda. “Y nos dicen que perdieron la PCR de mi abuela. Al saber lo de mi madre, me hicieron PCR a mí y me comunicaron el positivo al día siguiente. En esa llamada vuelvo a preguntar por mi abuela, la del teléfono era otra persona, y me esa me dice que no sabe quién me había dicho eso pero que mi abuela había dado negativo, que no se había perdido nada”, asegura. “Queríamos asegurarnos para poder sacarla de casa y que no se contagiase por nosotras. Nos dijeron que le harían otra PCR a principios de la semana pasada y nos comunicaron su positivo el viernes día 20. Creo que por ese retraso la contagiamos”, añade.

Foro critica en la Junta al consejero de Salud por demoras en las llamadas a contactos estrechos

Este lunes su abuela ingresó en Cabueñes por la mañana. Por la tarde, otra llamada: “Nos dicen que le van a pedir una PCR a mi abuela para recibir el alta de su cuarentena, y a mí me dicen que me tienen que repetir la PCR porque en la primera di negativo. Y les digo que me dijeron que yo era positivo y que llevo días en cuarentena. Todo el trato ha sido ridículo”.

Este tipo de fallos salieron ayer a colación en el Pleno de la Junta de la mano del diputado forista Adrián Pumares, que aseguró que había retrasos a la hora de notificar positivos y contactar con los contactos estrechos de ellos. El consejero de Salud, Pablo Fernández, recordó los protocolos vigentes –que priorizan el testeo de convivientes, trabajadores esenciales y personas de riesgo–, aunque reconoció que podría haberes producido “algún error” ante la gran carga de trabajo del sistema sanitario en las últimas semanas.