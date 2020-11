Los centros de educación especial del Principado “no temen” a la ley Celáa: “Somos necesarios”

La disposición de la controversia recoge además, según recuerdan los directores de los principales centros de Asturias, que “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Ahora bien, los especialistas insisten en que no solo hace falta recursos para lograr la plena inclusión de su alumnado, sino también “actitud” y “formación”.

En ello incide Rubén Velasco, al frente del colegio San Cristóbal, con unos 90 alumnos: “Nadie quiere que su hijo vaya a un centro de educación especial. El paso es muy duro, porque el prejuicio que existe es muy alto. En gran parte de Avilés se nos ve como un centro de subnormales”. Velasco se emociona, porque así es la dura y triste realidad. Pero hay solución y no la da precisamente el dinero. “Los prejuicios sobre la discapacidad son aprendidos. Los niños pequeños no los tienen, eso significa que los vas adquiriendo con los años. Si la escuela lucha contra ello, la inclusión podría conseguirse”, reflexiona. Aunque, desde luego, no en diez años. “En 2030 estaremos hablando de lo mismo por desgracia. Ahora mismo somos centros segregadores, porque los chavales no tienen la opción de engancharse después a la enseñanza normalizada”, lamenta.

Las reacciones

“Los prejuicios son muchos y son aprendidos; hace falta formación en las aulas” Rubén Velasco - Centro de San Cristóbal

“Los alumnos que se pasan a centros ordinarios acaban volviendo aquí en busca de trabajo” Alfredo Llaneza - Colegio de Aspace

“Con los recursos y metodologías actuales es difícil lograr la inclusión de los estudiantes” Consuelo Barbado - Centro de Castiello

“Nuestros centros no van a cerrar, porque no pueden; quedarían muchos niños por atender” Marta Rodríguez - Centro de Latores

Alfredo Llaneza, director del colegio de Aspace, en Oviedo, con unos 70 alumnos con parálisis cerebral, hace una lectura similar. Está de acuerdo con el contenido de la ley Celaá pero duda que pueda llevarse a la práctica sin considerar “números” a los alumnos con discapacidad. “Nosotros no queremos que los niños sean números, que demuestren los altos porcentajes de inclusividad que hay en España; queremos niños felices”, remarca Llaneza. Y eso, cree, es difícil que puedan conseguirlo a corto plazo los centros ordinarios. “No se trata de colocar a un alumno con discapacidad en un lugar; hay que concretar los recursos y no politizar los equipos de orientación. ¡Qué más quisiésemos nosotros que todos los niños estuviesen en centros ordinarios! Pero no pueden ir allí a pasarlo mal”, abunda el director del colegio. Llaneza destaca que “hay que buscar el éxito final del proceso”; es decir, que los alumnos, después de pasar por la red ordinaria, no vuelvan a los centros de educación especial. Porque, añade, “tristemente es lo que está pasando ahora”. Aspace está dando trabajo a exestudiantes porque fuera la sociedad les ha excluido.

Consuelo Barbado, directora del colegio de educación especial de Castiello, en Gijón, está “completamente de acuerdo” con lo que establece la ley del Gobierno de coalición, no obstante opina que “con los recursos y metodologías actuales hoy por hoy es difícil” que sus alumnos pasen a estudiar a colegios ordinarios. “Hace falta mucha formación, que se quiten los prejuicios. Los centros de educación especial somos los grandes desconocidos. Piensan que los críos son verdes... Y cuando ven que sacamos la máxima potencialidad de ellos quedan sorprendidos”, explica. Barbado comenta que llegar al objetivo de la plena inclusión en diez años “dependerá del dinero” que se invierta en programas de formación y campañas divulgativas. “Nosotros creemos en la igualdad y trabajamos por ella”, remata.

Marta Rodríguez de la Flor, al frente del colegio de Latores, en Oviedo, con más de 170 alumnos, sostiene, al igual que sus compañeros, que los centros de educación especial “no van a cerrar” con la ley Celaá. Entre otras razones, porque “no pueden”. “Si desapareciésemos, quedarían muchos niños sin atender. No solo trabajamos con ellos aspectos curriculares, sino mucho más”, defiende. Por ejemplo, apunta Rubén Velasco, del San Cristóbal, la motivación. “El trato hoy en día en un centro ordinario es comparativo desde el déficit. Él no puede, pero sus compañeros sí... Y aquí cambiamos el ‘no’, por el ‘sí se puede’. Por eso, las familias cuando llegan a nosotros ven la luz, tras el rechazo inicial. Hay niños que han hecho sus primeros amigos en un centro de educación especial. Y no somos megaprofesores ni tenemos varitas mágicas; es el entorno”, profundiza. Ese entorno que en la actualidad no se da y que pone freno a la inclusión en las aulas de Asturias.