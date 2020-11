Enfado y decepción es lo que resume el sentir de muchos alcaldes y gestores de los grupos de desarrollo rural de Asturias, que ven cómo están a punto de esfumarse unos 4,5 millones de euros procedentes de los fondos rurales Leader de la Unión Europea (UE) correspondientes a esta anualidad. Todo, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, por un atasco burocrático en la Consejería de Medio Rural, que no acaba de publicar la resolución de las ayudas a los beneficiarios y, por tanto, estas no puede tramitarse ni justificarse en tiempo y forma para percibirlas.

Queda menos de un mes y medio y muchos dan por hecho que habrá que pensar en una alternativa porque, temen, ya es tarde para llegar a tiempo a Bruselas. Los grupos de desarrollo rural claman por una solución urgente para que emprendedores y ayuntamientos puedan ejecutar y justificar las inversiones para recibir las ayudas de una convocatoria, la de 2020, que ha sido de récord en Asturias con 851 solicitudes.

“El retraso deja a todo el mundo en una situación extrema, ahora mismo es inviable que, con los plazos que tenemos, se puedan ejecutar y justificar las inversiones para poder recibir la subvención europea”, señala el vicepresidente del Camín Real de La Mesa y alcalde de Grado, José Luis Trabanco. Lo mismo pide el presidente del grupo del Bajo Nalón y regidor de Soto del Barco, Jaime Menéndez: “Los promotores se juegan sus ahorros en los proyectos y tenemos que mirar por ellos, más en la situación en la que nos encontramos con el covid-19 porque si los proyectos no están ejecutados no va a haber subvención y ya sabemos que la UE no se anda con chiquitas”.

El retraso en la concesión de los fondos rurales de la UE afecta también a los ayuntamientos que, sin ver la concesión publicada en el BOPA, no podrán justificar en tiempo y forma los trabajos para recibir la concesión. “Va a ser imposible y temo que se perderán las ayudas”, dice Trabanco. En Soto del Barco tienen dos proyectos por valor de 22.000 euros que seguramente pierdan. “Estamos ya en unas fechas que no vamos a llegar a tiempo porque el día que publiquen las concesiones en el BOPA tenemos que tramitar la licitación y adjudicación de la obra para poder justificar la ejecución y es un bucle burocrático, se va a perder dinero en la comarca”, advierte.

Y eso que tanto el Bajo Nalón como el Camín Real de la Mesa, tal y como destacan el presidente y vicepresidente de los grupos, respectivamente, cumplieron con mucho esfuerzo los plazos para sacar adelante todas las solicitudes.

José Ramón Feito, alcalde de Tineo y presidente del centro para el desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos, se muestra preocupado. “Desde la Consejería nos trasladan tranquilidad, pero al final los plazos son los que son, estamos casi en diciembre y vamos muy justos”, expone Feito, que espera que se den soluciones “porque estamos en un año bastante especial y no nos gustaría que gente que cumple para tener la subvención, la perdiera”. Asegura que la principal petición que realiza el Ayuntamiento de Tineo es que se simplifique la burocracia.

El alcalde de Cangas del Narcea y presidente del grupo de desarrollo Alto Narcea Muniellos, José Víctor Rodríguez, asegura que esta situación está generando incertidumbre. “Estamos un poco decepcionados por los plazos, porque a tres semanas de justificar, la gente aún no tiene la resolución de la subvención concedida y genera inseguridad, no sabemos qué decirle al promotor, que haga la inversión o no”. Ante este escenario, Rodríguez tiene claro que se debe cambiar el modelo de gestión de las convocatorias. “Pedimos que en 2021 se haga una convocatoria anticipada, a la vez que la tramitación del presupuesto para ganar tiempo”, explica.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, es de los más optimistas: “Las tramitaciones adicionales de fondos y la pandemia han generado un retraso, pero aun así aún esperemos poder cerrar la convocatoria con un plazo razonable de ejecución”, argumenta. El regidor de Nava, Juan Cañal, reconoce que se va “muy justo de tiempo”, pero cree que no se perderá el dinero. Con todo, se queja: “No sé qué se hizo mal para que se diera tal retraso. Nosotros tenemos una obra en las escuelas del Remediu que se está ejecutando y que correría a cargo de los fondos Leader”.

El presidente del Ceder Navia-Porcía y alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, se muestra muy preocupado por la situación. “Queremos tener la certeza de que sale la resolución y no la tenemos. Seguiremos presionando a la Consejería para que salga a la mayor brevedad. No queremos perder ni un solo euro”, señala. Están a la espera de dicha resolución en esta comarca setenta y ocho solicitantes que cumplen los requisitos, pero no todos podrán recibir ayuda porque los fondos disponibles, pese a que hubo una ampliación de crédito, tampoco alcanzan al total.

El presidente del ceder Oscos-Eo es el alcalde de Taramundi, César Villabrille. “Es una situación complicada y las empresas tienen miedo a perder la anualidad”, explica. Dice que desde el grupo, conscientes de la situación, recomendaron este año poner poca anualidad o apostar por actuaciones que se pudieran hacer en poco tiempo. “Estábamos informados de que iba a haber retraso, aunque pensábamos que se resolvería un poco antes”, admite. En Oscos-Eo cuentan este año con un montante de 1,6 millones a repartir en un total de 59 expedientes.

En los grupos de desarrollo muestran su desesperación porque no saben qué decir a los solicitantes de las ayudas. “No es nuestra responsabilidad, nosotros hemos hecho nuestro trabajo en los plazos fijados y con tiempo suficiente, pero al final somos la cara visible de esta situación”, lamentan. En este sentido, creen que habrá gente obligada a renunciar a la ayuda porque sin la resolución no pueden acceder a los créditos bancarios necesarios en muchos casos.

Un mazazo al esfuerzo de los pequeños emprendedores

El retraso del Principado en publicar en el BOPA la resolución de las ayudas que recibirán fondos europeos Leader este año puede suponer un mazazo al esfuerzo de cientos de emprendedores por los pueblos de toda la región. Es un golpe al campo, precisamente en un momento en el que tanto se habla de fijar en él población, algo que pasa por generar empleo. Son muchos y variopintos los casos de pequeños empresarios y emprendedores que peligran: beneficiarios del ticket de autónomo rural que se han dado ya de alta en la Seguridad Social al saber que su ayuda había sido concedida, pero que ahora no se materializa; ganaderos que piden ayuda para cerrar sus fincas; promotores de albergues y bares tienda...