Uno de los peores focos en geriátricos de toda la pandemia, desde dentro: ”Estamos todos deshechos”

La residencia pública de Laviana tiene 82 residentes, de los que 52 han dado positivo. De ellos, 8 han sido derivados al Credine (Langreo) y otros 6 al Hospital Valle del Nalón, mientras que otros 42 continúan en el centro. Los otros 17 contagios corresponden a profesionales. La presencia del covid-19 se detectó el jueves, cuando uno de los residentes empezó a mostrar síntomas, según confirmaron las fuentes consultadas. Salud había realizado un cribado la semana anterior, y todos habían dado negativo. En ese mismo momento se aplicó el protocolo, pero en cuatro días los contagios se dispararon. Todo apunta a que los casos pudieron empezar por uno o varios profesionales asintomáticos. De hecho, según las mismas fuentes, los contagiados no tienen síntomas o son leves. “Esa es la única parte positiva”.

“No nos explicamos cómo ha podido ocurrir, porque se cuenta con medios de protección personal, la residencia está sectorizada, no hay visitas y se cumplen todos los protocolos. Algo se nos escapa de este virus”, afirmaron fuentes del comité de empresa del ERA, que defendieron la labor del director del centro.

La comisión permanente del comité de empresa de Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA) se concentró ayer ante las oficinas del organismo autónomo que gestiona los geriátricos públicos del Principado. El objetivo era que les recibiera la directora gerente, Ana Suárez Guerra, que finalmente accedió aunque el encuentro fue telemático: ella en el interior del edificio y los representantes sindicales en la calle, a la puerta del organismo, con sus teléfonos móviles.

Los representantes del comité reclamaron información y exigieron refuerzo de la plantilla, en la que hay dos enfermeras de baja y solo dos auxiliares por las noches.

Suárez Guerra les puso al corriente de la situación y les informó de que se reforzará la plantilla con dos profesionales de enfermería –una va a ser un traslado del centro ERA de Riaño (Langreo) y se ha solicitado otra a la Consejería de Salud–. Además, se contratará a siete auxiliares de enfermería. También se les informó de que hoy se repetirá el cribado con PCR a la totalidad de residentes y trabajadores.

Las autoridades sanitarias y el ERA se plantearon medicalizar la residencia de Laviana, aunque de momento no se va a utilizar esta opción. Desde la Consejería de Salud se indicó, respecto de la medicalización de los geriátricos, que “hasta el momento no ha sido necesario, pero no se descarta. El aumento de la capacidad de diagnóstico precoz por un lado, unido a la mayor capacidad” del Credine y al hospital de la Feria de Muestras, “está permitiendo que los residentes sin necesidad de atención hospitalaria pero con necesidades de cuidados sean trasladados a esos centros, a la vez que quienes lo necesitan son atendidos en los hospitales”.