“La Universidad no puede estar así”, alertan exrectores sobre el retraso electoral

Como ejemplos: León, La Rioja, Burgos, Zaragoza y Castilla La Mancha. La Universidad de León eligió rector ya en marzo, aunque la investidura de Juan Francisco Marín, que revalidó su cargo por cuatro años más, no tuvo lugar hasta el 10 de septiembre. En la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala ganó al hasta ahora máximo representante de la institución, Julio Rubio, en unas elecciones presenciales celebradas el día 17 de este mes, en las que el voto anticipado tuvo un gran peso. La Universidad de Burgos optó, sin embargo, por hacer unos comicios telemáticos el pasado día 19, con la victoria de Manuel Pérez Mateos. Ayer, precisamente, la Junta Electoral desestimó por unanimidad el recurso interpuesto por otro candidato, que pedía la nulidad del proceso.

“Incluso Estados Unidos ha podido celebrar elecciones en plena pandemia” Juan Vázquez - Rector de 2000 a 2008

“El atraso me parece mal y un agravio comparativo con otras comunidades” Vicente Gotor - Rector de 2008 a 2016

La Universidad de Zaragoza afrontará su segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, tras realizar online la primera este martes. Según los dos aspirantes –de cuatro– más votados, el formato telemático ha sido “un éxito”, pues ha aumentado la participación de la comunidad académica. Por último, la Universidad de Castilla La Mancha celebrará las elecciones el 3 de diciembre a través de una modalidad híbrida: presencial y a distancia.

En Asturias, el exrector Vicente Gotor es uno de los más críticos con el aplazamiento de las elecciones y culpa de ello a Santiago García Granda, actual rector en funciones y candidato junto a Ignacio Villaverde. “¿Por qué se ha producido este retraso? Son cosas que no se entienden. A Santiago le ha interesado demorar el proceso y cuando estás en funciones, no puedes tomar decisiones que afectan a otro aspirante”, opina. Gotor, el antecesor en el cargo a García Granda, dice más: “El atraso de las votaciones me parece mal y un agravio comparativo con respecto a otras universidades”. El catedrático de Química Orgánica reconoce que lo ideal es hacer los comicios presencialmente, pero, si las condiciones no lo permitiesen, “tendrán que ser telemáticos”. “Santiago lleva desde marzo en funciones y yo creo que tenía que haber hecho las consultas oportunas para que esto no sucediese. Está actuando como si no estuviese en funciones. Ahora quiere aprobar unos presupuestos cuando lo normal es dejar eventos tan importantes para después de las elecciones”, remata Gotor.

“Estamos en estado de calamidad; no me extraña que se retrase la votación” Alberto Marcos Vallaure - Rector de 1983 a 1988

”Realmente no me gusta que se haya producido una situación como est Juan López-Arranz - Rector de 1988 a 1992

Otro exrector, como Juan Vázquez, también se pronuncia sobre el retraso que sufren las elecciones desde abril. “Hay que respetar y comprender la decisión de aplazar varias veces el proceso. Pero dicho esto, no podemos prolongar más esta situación de provisionalidad. Hay que tener ya un equipo rectoral con plenas capacidades para gestionar una pandemia como esta. Incluso Estados Unidos ha organizado unas elecciones”, señala. En España también se han desarrollado dos comicios autonómicos: los del País Vasco y los de Galicia. Vázquez exige que las votaciones a rector no pasen del 12 de febrero, la última fecha fijada. “No debería prolongarse más y deberíamos prepararnos para todos los escenarios, también para el telemático”, opinó. En ello está de acuerdo la Junta Electoral Central, que en su escrito del día 18 reclama al equipo de gobierno actual que “apruebe e implante un procedimiento de voto telemático” por si no pudiese ser presencial.

En la misma línea que los anteriores, el exrector Juan López- Arranz asegura que “no le gusta” que las elecciones lleven tantos meses de retraso. “Es una situación excepcional, pero a mí me gusta ser muy puntual para todo. Y realmente no me gusta que se produzca una situación como esta en la Universidad. La institución no puede estar en una situación de ‘stand by’”, expresa. Por contra, el exrector Alberto Marcos Vallaure dice que “con la calamidad que estamos padeciendo”, no le extraña “nada” que los comicios se hayan aplazado hasta el año que viene. “Ahora la Universidad, como el país entero, está en estado de calamidad, así no me extraña nada lo que está sucediendo”, manifiesta.