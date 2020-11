Asturias empieza a doblegar la curva de coronavirus un mes después de cerrar los bares pero Barbón advierte que "seguimos en riesgo extremo"

"Los datos de la última semana nos dicen que la media de casos positivos al día ha bajado a 300 a pesar de que hacemos más pruebas. Estamos haciendo 5.700 pruebas al día. Somos la comunidad que más pruebas hace a la semana. La positividad también está tomando el buen camino. Las cifras nos dicen que las medidas están funcionando. Las cifras de la epidemia nos dicen que hay un quiebro, un cambio de tendencia que llama la atención y cumple con las expectativas", afirmó el presidente Adrián Barbón.

Y es que no todo está ganado. El propio comité científico del Principado aseguró esta semana que las medidas de contención no se empiezan a reflejar en la estadística hasta "pasadas unas semanas". Nos queda mucho por delante. No podemos bajar la guardia porque ahora que parece que la curva cambia prudentemente de tendencia sería horrible confinarnos. Sería el peor error de todos", sentención Barbón llamando a la población a "salir lo menos posible de casa". Y es que el presidente aseguró que todavía es preocupante la alta ocupación hospitalaria en una comunidad con una población tan vulnerable como la de Asturias.

Cómo será la Navidad

"No os quiero engañaros. La Navidad no puede ser igual a la de años anteriores. No nos podemos obsesionar por estar todos en la misma mesa. Tenemos que mirar que podamos estar todos aunque sea en mesas separadas", afirmó Barbón. Y es que si de algo se habla estos días es, sin duda, de las medidas que van a tomar las comunidades autónomas en los próximos días para evitar que las cenas y comidas de navidad se conviertan en focos de contagio del covid. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha empezado a lanzar propuestas de cuánta gente se podrá reunir en cada casa. Pero de quien todavía no se ha escuchado una posición concreta ha sido de Adrián Barbón. El presidente asturiano esperará al lunes para reunir al equipo coordinador de la lucha contra el covid para anunciar las restricciones que promoverá Asturias pero ya lanza un aviso: Asturias va a seguir en la línea de intentar evitar contagios cueste lo que cueste.

Barbón también analizó la apertura del pequeño comercio que se aprobó esta semana. "Con la apertura del pequeño comercio no podemos confiarnos. Tenemos que llegar a los 25 casos por cada 100.000 habitantes para llegar a la nueva normalidad y para eso todavía nos queda mucho camino por delante", aseguró.