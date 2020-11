El presidente del Principado, Adrián Barbón, habló hoy sobre el futuro de la Navidad en Asturias. "No os quiero engañaros. La Navidad no puede ser igual a la de años anteriores. No nos podemos obsesionar por estar todos en la misma mesa. Tenemos que mirar que podamos estar todos aunque sea en mesas separadas", afirmó el presidente regional. Y es que si de algo se habla estos días es, sin duda, de las medidas que van a tomar las comunidades autónomas en los próximos días para evitar que las cenas y comidas de navidad se conviertan en focos de contagio del covid. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha empezado a lanzar propuestas de cuánta gente se podrá reunir en cada casa. Pero de quien todavía no se ha escuchado una posición concreta ha sido de Adrián Barbón. El presidente asturiano esperará al lunes para reunir al equipo coordinador de la lucha contra el covid para anunciar las restricciones que promoverá Asturias pero ya lanza un aviso: Asturias va a seguir en la línea de intentar evitar contagios cueste lo que cueste.