Podemos ve “difícil” alcanzar un acuerdo presupuestario con el PSOE antes de que las cuentas para 2021 se presenten en la Junta General. No hay tiempo material, porque la formación morada solo tiene datos, y desde ayer, sobre las propuestas socialistas para la Consejería de Derecho Sociales. Pero no tiene “ninguna información” sobre el resto del presupuesto; por ejemplo, sobre “el fondo de rescate, empleo, industria, sanidad, infraestructuras o inversiones”, señaló el portavoz de la formación morada, Daniel Ripa, quien intuye que el PSOE pretende seguir negociando el Presupuesto una vez presentado en la Cámara autonómica, a través de enmiendas.

Pese a todo, Ripa reconoció que la reunión que ayer mantuvieron las tres formaciones asturianas de izquierdas, PSOE, Podemos e IU, “la primera de la historia”, supuso “un avance”, porque “por primera vez nos dieron información concreta”. Era “un paso necesario”, indicó el parlamentario. En la parte positiva, Ripa destacó el compromiso del PSOE de destinar a políticas sociales los 34,5 millones que el Gobierno “ahorrará” en salarios sociales básicos gracias al ingreso mínimo vital. Era una “prioridad”, una “línea roja” de Podemos, que el PSOE no ha traspasado. En la parte negativa, los “avances insuficientes” en materia de vivienda o que no se haya “blindado” el destino del dinero del salario social básico para próximos ejercicios. El hecho de que el PSOE no haya contestado de manera formal a ninguna de las propuestas de Podemos, incluidas en 300 páginas entregadas hace unos días, “dificulta mucho alcanzar un acuerdo”, reconoció Ripa.

La diputada socialista Gimena Llamedo hizo una “valoración positiva” de la reunión, en la que el PSOE “escuchó las propuestas de Podemos e IU”, en una materia, los derechos sociales, en la que hay una “sensibilidad compartida” entre las fuerzas de la izquierda asturiana.

Llamedo destacó el “importante esfuerzo” realizado por el Gobierno en cuestiones sociales, “especialmente en dependencia” y manifestó el “objetivo” del Ejecutivo de buscar un “consenso amplio”, porque la situación generada por la pandemia requiere actuar con “altura de miras”, apuntó.

“Moderadamente satisfecho” salió de la reunión Ovidio Zapico, portavoz de IU. Porque permite “avanzar”. Aunque no hubo “acuerdo”, sino “entendimiento”, matizó. Su reflexión: “Cuando la izquierda se sienta y trabaja unida el corazón social de los Presupuestos puede latir con más fuerza”. Resaltó que el PSOE aceptó las propuestas de IU en materia de dependencia y para seguir destinando el sobrante del salario básico “a políticas sociales”.

La portavoz en la Junta de Ciudadanos, Susana Fernández, calificó de “maniobra burda, ególatra y desleal de IU y Podemos” lo que considera un intento de apartar a la formación naranja “para obligar al Gobierno a tragar con sus propuestas”. “Tenemos el Parlamento más plural y demócrata de la historia de esta comunidad, muy alejado de las pretensiones dictatoriales que la extrema izquierda pretende imponernos y del populismo y falta de sensatez de la derecha”, añadió.

El portavoz de Foro en la Junta, Adrián Pumares, pidió abandonar “los intereses partidistas” y centrar todos los esfuerzos en “ofrecer las mejores propuestas para que los próximos Presupuestos nos permitan superar esta crisis”. Reclamó “seguir avanzando en una fiscalidad diferenciada para el medio rural”, “un bono turístico” y un fondo de rescate que favorezca a las empresas y los autónomos afectados por las restricciones impuestas por la pandemia.