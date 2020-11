Barbón presupuesta 100 millones en ayudas para los sectores afectados por la pandemia

“Estamos abiertos a incorporar las propuestas de los grupos que refuercen los pilares de nuestro Estado del bienestar” Gimena Llamedo - Secretaria de organización de la FSA

Gimena Llamedo (PSOE). Afirma que tanto el partido como el Gobierno de Adrián Barbón trabajan, “como siempre”, para lograr “el mayor consenso posible”, un acuerdo presupuestario “amplio, que permita dar respuesta a las necesidades de una situación excepcional como la actual”. Y lo hacen, como ocurrió anoche, “abiertos a incorporar las propuestas de los grupos que permitan introducir mejoras en el proyecto presupuestario”, con el objetivo de “reforzar los pilares de nuestro Estado de bienestar (sanidad, educación y políticas sociales), contribuir a la recuperación económica y atender a los colectivos más castigados por la crisis con la creación de un importantísimo fondo de rescate”. Anuncia que los socialistas no ahorrarán esfuerzos en los próximos días para que “ese amplio acuerdo presupuestario sea una realidad”. Y espera que el resto de los grupos políticos “también actúen con la responsabilidad y la altura de miras que requiere la actual situación”.

“El Gobierno solo quiere que los demás propongamos, sin ninguna cesión por su parte, sin iniciar un diálogo productivo” Pablo González - Diputado autonómico del PP

Pablo González (PP). Indica que el Gobierno de Adrián Barbón, va excluyendo “día a día” a “casi todos los partidos de una negociación presupuestaria en la que realmente se negocie”. Porque “no comparte información, ni con nosotros ni con el resto de los partidos”. Cree que el Ejecutivo asturiano está “bunkerizado, con una sonrisa congelada y una mano tendida... de madera, falsa, solo para la foto”. Cree que, “desgraciadamente”, los socialistas presentarán esta semana “sus” presupuestos en el Parlamento y con ello se habrá perdido “la principal oportunidad de un gran pacto político para rescatar a un millón de asturianos”. Después, solo quedará el trámite de enmiendas para retocar “los flecos de un presupuesto impuesto sin negociación alguna”. Aunque admite que “hasta el final siempre es posible un gran acuerdo”, denuncia que Adrián Barbón ha trabajado “en contra” de esa posibilidad “en todo momento”. De ahí que “el resultado final, el que sea”, dependa “exclusivamente de él”.

“Tengo la sensación de que la negociación va demasiado despacio, el PSOE cree que tiene cuatro novias y quiere cortejar a todas” Susana Fernández - Portavoz de Cs en la Junta

Susana Fernández (Cs). Tiene la sensación de que la negociación va “demasiado despacio”. Pero afirma que Ciudadanos quería “estar ahí”, hizo “los deberes” presentando sus propuestas en tiempo y forma, y mantiene una voluntad de “total cooperación” y “sin excluir a nadie”. Resalta que el PSOE “cree que tiene cuatro novias” (Ciudadanos, Podemos, Foro e IU) e intenta “cortejar a todas”. Añade que su formación aporta “cordura y centralidad”, entre “dos extremos”, uno de ellos ocupado por “la derecha”, que, a su juicio, está “lanzada al monte”. Se muestra satisfecha por el compromiso del PSOE de asumir sus tres propuestas prioritarias: beneficios para autónomos y pymes en el fondo de rescate, fiscalidad reducida para el medio rural e inicio de la reforma de la Administración. En la parte negativa, que los socialistas prometieron aportar más información el pasado viernes, “y no lo han hecho”.

“Hay necesidad, voluntad, oportunidad y tiempo hasta el día 30 para alcanzar un acuerdo presupuestario, pero hay que ponerse” Daniel Ripa - Secretario general de Podemos

Daniel Ripa (Podemos). El sábado veía “difícil” el acuerdo, pero desde entonces ha habido “avances importantes”, como el del fondo de rescate, que esta formación pidió dotar con entre 100 y 150 millones de euros. También aplaude que se tenga en cuenta a los sectores afectados de forma indirecta, como el del taxi, para el que la formación morada había reclamado explícitamente ayudas del fondo. Queda pendiente el rescate del sector cultural, también solicitado por Podemos, que ve con buenos ojos que las ayudas dejen de cotizar a Hacienda como ingresos. Ripa destaca que hay “necesidad” de un presupuesto, “voluntad” para pactarlo, “oportunidad” para aprobarlo, y “tiempo” hasta el día 30 para negociarlo. Además, en la negociación presupuestaria estatal entre PSOE y Unidas Podemos advierte “líneas de avance” que ahora toca “trasladar a Asturias”, indica. De ahí su apuesta por hacer “un esfuerzo extra” para superar las dificultades.

“Estamos convencidos de que habrá acuerdo, y de que será por la izquierda, para lograr unos Presupuestos progresistas y sociales” Ángela Vallina - Portavoz de IU en la Junta

Ángela Vallina (IU). Está convencida de que habrá acuerdo, y de que será “por la izquierda”, para así lograr “unos presupuestos progresistas y sociales, indispensables para la reconstrucción”. Aunque, “por la emergencia del momento” espera que se sumen “otras fuerzas en la Cámara”. Confía en el acuerdo porque la negociación “empieza a dar sus frutos” y son “muchos” los “puntos de coincidencia” entre las tres fuerzas asturianas de izquierdas. “IU planteó en su momento que era imprescindible cerrar primero el corazón social del acuerdo y estamos exactamente en ese momento, con avances y buena sintonía y entendimiento”, valora, a la vez que defiende la necesidad de lograr “consensos progresistas” frente a las “recetas neoliberales” que se aplicaron en la anterior recesión, “cuando se cargó todo el peso de los sacrificios y esfuerzos en la mayoría para proteger a una minoría”.

“Hay que abandonar los intereses partidistas, los políticos tenemos que dejar de comportarnos como si no hubiera coronavirus“ Adrián Pumares - Portavoz de Foro en la Junta

Adrián Pumares (Foro). Hará “todo lo posible” para que se alcance un acuerdo “lo más amplio que se pueda”, porque “hace falta Presupuesto”. Esgrime que Foro no decidirá su posición hasta conocer el borrador del proyecto, el miércoles. No obstante, el PSOE ha aceptado una de sus propuestas “prioritarias”, que las ayudas por la pandemia dejen de ser consideradas ingresos y no coticen. Sus “líneas rojas” son ahora una fiscalidad reducida para la zona rural, una “partida importante” para el hospital de Cabueñes y un bono turístico de ayuda al sector. Cree que la actual crisis exige “abandonar los intereses partidistas” en beneficio del general y que los políticos dejen de comportarse “como si no hubiera coronavirus”.

“Vox Asturias nunca será cómplice de los Presupuestos de la ruina para los asturianos, y será la única oposición real” Ignacio Blanco - Portavoz de Vox en la Junta

Ignacio Blanco (Vox). Resalta que el Gobierno regional dijo públicamente “en repetidas ocasiones” que no iba a dejar a nadie atrás, pero “ya hemos comprobado que han mentido”. Asegura que tiene clara la conclusión de los Presupuestos: “El Ejecutivo socialista de Adrián Barbón no va a dejar que ningún asturiano o que ninguna familia salga adelante”. En su opinión, el pacto será “con toda la izquierda radical”, aunque “si necesitan algún voto de última hora, nos tememos que tendrán a la nueva izquierda de Ciudadanos como el año pasado, o un voto de Foro, antes de que desaparezca del mapa político asturiano”. Su conclusión: “Vox nunca será cómplice de los presupuestos de la ruina para los asturianos y será la única oposición real”.