Los bulos en las redes sociales y WhatsApp, la cesión de datos personales y los ataques de ciberseguridad son los tres grandes miedos de la ciudadanía en el ámbito de la digitalización actual, según se desprende de las conclusiones del informe "Homo Digitalis: Los riesgos del uso de la tecnología en la vida cotidiana’" publicado hoy por Línea Directa Aseguradora.

El 61% de los asturianos reconoce haberse creído alguna vez un bulo por redes sociales o WhatsApp y sólo el 27% se ve realmente capaz de distinguir una información real de una falsa. Además, 1 de cada 5 encuestados considera los grupos de WhatsApp de amigos y familiares la fuente de información más fiable.

Como consecuencia de este fenómeno, el 80% de los españoles considera a los medios de comunicación las fuentes más fiables. Sin embargo, sólo un 16% de los encuestados está dispuesto a pagar por una información veraz y contrastada. Paradójicamente, las Administraciones Públicas son consideradas las entidades más fiables cuando se ceden los datos. Sin embargo, cuando éstas promueven proyectos de gran impacto social generan mucha desconfianza. Es lo que ocurre con la App Radar Covid: el 56% de los asturianos no se la descarga. No obstante, la región presenta los mejores datos de España, pues ninguna otra región registra mayores descargas de Radar Covid en relación a su población. Tras el 44% de Asturias se sitúan en el ranking de descargas de esta aplicación Canarias (41%) y La Rioja (35%). Uno de los motivos que esgrimen quienes no descargan Radar Covid es el temor al uso que se hagan de sus datos.

Por su parte, los buscadores de Internet y las redes sociales son las empresas que generan mayor desconfianza entre los usuarios en cuestiones de privacidad. Sin embargo, Facebook y Twitter suelen ser las plataformas donde se comparte con más énfasis datos de carácter personal, especialmente fotos y vídeos de la vida privada.

Para Francisco Valencia, Director del Área de Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora “el uso de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana es cada vez mayor, y los riesgos a los que nos enfrentamos en cuanto a la desinformación, la cesión de datos personales, y los ataques cibernéticos son también cada vez más preocupantes. Por eso, en Línea Directa Aseguradora, dentro de nuestra apuesta por la digitalización y la tecnología, queremos analizar los beneficios, pero también los riesgos y las grandes paradojas que se producen en la opinión de los usuarios en relación a las nuevas tecnologías”.