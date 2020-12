Los hosteleros quieren abrir ya, para el puente de la Constitución, y quieren hacerlo pudiendo servir en terrazas y en el interior de los locales, exactamente igual que antes de que se decretara el cierre de sus negocios, preservando todas las medidas de seguridad y restricciones de aforo que tenían. La patronal Otea y el Ejecutivo regional se han dado un plazo de 48 horas para volver a reunirse en busca de un acuerdo, eso sí, después de que los empresarios advirtieran en una tensa reunión de que se radicalizarán las protestas en las calles si se mantiene el cierre.

Toda la hostelería asturiana estaba pendiente ayer de la reunión de la cúpula de Otea con los consejeros de Salud, Pablo Fernández, y de Turismo, Berta Piñán, que estuvieron acompañados del director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, y de la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco. Según fuentes conocedoras de la reunión, fue un encuentro que en determinados momentos llegó a ser tenso, sobre todo cuando los representantes del Gobierno regional señalaron que al menos hasta dentro de 15 días no se podía valorar un cambio en la situación actual.

Las mismas fuentes indicaron que desde la patronal se agradeció que les explicaran “la situación mundial del covid, de España y de Asturias”, pero que el problema del sector es económico y que no se justifica que los negocios estén abriendo en el resto del país y en el Principado sigan cerrados, y que se permitan concentraciones para ver el alumbrado navideño y no se permita abrir los negocios, cuando en ellos se ha comprobado que se cumplen todas las medidas de higiene y de seguridad. Y respecto a que antes de 15 días no se podía hablar de cambios, la patronal fue clara: los hosteleros quieren abrir ya, y hacerlo tanto con las terrazas como en el interior, en las mismas condiciones que antes del cierre. Y advirtieron de que las protestas se radicalizarán en las calles y serán difíciles de contener. El consejero de Salud pidió paciencia durante la reunión, según relataron las mismas fuentes.

En declaraciones posteriores Pablo Fernández calificó la reunión de “muy importante para todas las partes”, y añadió que, ya que “la situación se va a prolongar durante meses en el mejor de los casos, lo mejor es consensuar una serie de condiciones, de medidas que serán restrictivas, pero que tratarán de ser las que menos daño puedan hacer al sector al tiempo que se preserva la salud pública” en la región.

Otea también emitió un comunicado en el que explicó que había trasladado “la dramática situación” que vive el sector y la “problemática tan diversa dada la gran cantidad de tipologías de establecimientos”, pero advertía de que “por tanto, no puede aceptar ninguna medida que deje mermado a cualquiera de estos colectivos”. “Lo que el sector quiere es abrir y recuperar la actividad económica, pero no puede ser una apertura cualquiera, que suponga en realidad un cierre encubierto por inasumible, sino que hay que buscar una apertura en la que se garanticen las mejores condiciones económicas, laborales y sanitarias”.

Y añadía Otea en su comunicado: “La decisión final y su responsabilidad compete directamente al gobierno del Principado, el cual ha sido informado de la dramática situación que se está viviendo y sus posibles consecuencias”.

Las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés se han posicionado al lado de la hostelería en una misiva dirigida al presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que le piden la apertura del sector hostelero y de toda la actividad económica, y la creación de un comité de crisis económica para abordar el relanzamiento de la economía. “No cabe que la única apuesta del Gobierno sea la sanitaria”, afirman.

Los contagios se contienen en 185 casos y 51 ingresos, aunque se suman 19 fallecimientos

Los datos diarios de la situación epidemiológica en Asturias reflejan una contención en los casos positivos por covid-19, igual que en hospitalizaciones y en ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI), aunque hubo 19 fallecimientos. Salud confirmó el domingo un total de 185 nuevos contagiados, y tras realizar 4.110 pruebas la tasa de positividad subió al 5,82 por ciento (casos positivos según el número de pruebas positivas procesadas). Los hospitales asturianos aún tienen 980 pacientes covid ingresados, de los que 750 están en planta con confirmación o sospecha de contagio y 130 en UCI. La cifra de defunciones volvió a ascender hasta 19, de las que 13 correspondieron a mujeres de entre 59 y 98 años, mientras que la edad de los seis hombres fallecidos abarcó entre los 54 y los 87 años. El Servicio de Salud del Principado apeló a la solidaridad de la población de entre 30 y 50 años en Oviedo, Gijón y Avilés para que participen en los cribados que se están realizando, así como a los vecinos de la comarca del Nalón, de entre 40 y 60 años que residan con personas mayores de 65 años o cuiden de ellas. También abogó una vez más por el autoconfinamiento, cumplir con las medidas de protección y cumplir los periodos de aislamiento y la cuarentena.