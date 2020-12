El virus expande el gasto en sanidad hasta casi 2.000 millones

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) se llevará 1.913 millones, de los que 920 se destinarán a personal. Esta última partida aumenta para dar cobertura al fuerte incremento de la plantilla sanitaria, que a día de hoy está dotada de unos 20.200 efectivos, unos mil más que el año pasado en estas mismas fechas.

La partida en bienes corrientes y servicios se sitúa en 604 millones, tras una subida muy fuerte, del 11 por ciento con relación a los números de 2020. Este incremento guarda una relación muy directa con las necesidades de equipos de protección para evitar contagios del personal, así como con las inversiones en equipamiento. A las cifras del Sespa hay que sumarles unos 30 millones de euros más destinados al funcionamiento de la propia Consejería de Salud. Las cifras de este departamento fueron presentadas ayer por su titular, Pablo Fernández, al Consejo de Salud y al Consejo de Administración del Sespa. Susana Pérez-Alonso, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad del Principado (Asencro), criticó el hecho de que, un año más, la Consejería no entregara los datos con el tiempo suficiente para su estudio. Por este motivo, Asencro expresó su “más rotundo rechazo” a los números planteados. “La decencia no permite otra cosa, no se puede votar algo tan serio sin conocer a fondo”, señaló Pérez-Alonso.

El incremento de la partida de la consejería de Salud volverá a elevar el peso de la factura social en el montante total de las cuentas autonómicas del próximo año, que pasará de los cinco mil millones de euros por primera vez. En el ejercicio que ahora toca a su fin, el Presupuesto autonómico ascendió a 4.757 millones de euros, de los que el 67,1 por ciento fueron para las tres grandes áreas de gasto social: sanidad, educación y servicios sociales. Unos departamentos sobre los cuales ha recaído ahora el impacto del coronavirus y que necesariamente deberán tener partidas mayores para 2021. Además, el fondo de rescate, cifrado en 100 millones de euros, también tendrá una finalidad social aunque previsiblemente vaya con cargo a otras consejerías, como la de Empleo.