El Gobierno regional no tiene dudas de que el cierre de la hostelería ha sido una de las medidas más eficaces adoptadas en el Principado para frenar la pandemia. Por eso aún no se quieren aventurar a relajar los cierres.

Esa certeza la detalló hoy Adrián Barbón, el presidente regional, a los alumnos y profesores del Centro de Educación Especial San Cristóbal de Avilés, con los que mantuvo una videoconferencia con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Presidente se sometió a las preguntas que los miembros de la comunidad escolar y fue así como tuvo que contestar al interrogante sobre qué medidas de las tomadas en Asturias no han sido tan eficaces como se pensaron cuando se adoptaron, y qué medidas sí lo habían sido.

Barbón aclaró que “las medidas hay que examinarlas con tiempo. Una decisión que hoy se adopta no tiene efectos inmediatos, sino que tarda entre 14 y 21 días en tenerlos”. Y con ese tiempo de margen ahora están convencidos de que “la medida que ha sido efectiva, aunque haya sido muy doloroso y muy duro tomarla”, es la del cierre de los bares y restaurantes. La hostelería, dijo Barbón, “no hace nada mal, ni son culpables de nada, pero a mayor interacción de las personas, mayor cercanía entre la gente y mayor tiempo de exposición quitándonos la mascarilla se aumenta el riesgo de contagio”. Y eso es lo que ocurre en los bares y restaurantes.

“Nosotros estábamos muy bien y en cuestión de días vimos como se disparaban los contagios. Tomamos decisiones muy duras, pero es que llegamos a un máximo de 650 casos de contagios por cien mil habitantes, y hoy estamos por debajo de 400 casos en cien mil habitantes en catorce días. La medida de cerrar la hostelería de es efectiva, aunque sea dolorora”, explicó. De hecho, quiso dejar claro que sabe del perjuicio que se está causando al sector porque “tengo amigos y familia hostelera, y sé lo duro que está siendo, pero la curva ahora de la pandemia se está doblegando y a ver si seguimos mejorando”.

En el lado contrario Barbón tuvo que reconocer que “los cierres perimetrales de municipios parece que no fueron tan eficaces como los epidemiólogos pensaban en un principio. Hay desajustes que hay que analizar y por eso no se van a prorrogar”. Algo que, añadió, no afecta al cierre de Asturias ya que ese sí se mantiene “para que no haya movilidad excesiva” entre comunidades que viven distintos momentos de contagio.