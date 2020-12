Foro no presentará enmienda de totalidad al Presupuesto del Principado para 2021, según confirmó esta mañana el portavoz parlamentario y secretario general del partido, Adrián Pumares. La decisión fue adoptada en una comisión directiva, según confirmó la presidenta de Foro, Carmen Moriyón, que subrayó la situación "trascendental" que vive Asturias y aseguró que su partido se decanta por no presentar una enmienda de totalidad "conscientes de la situación excepcional" como consecuencia de la pandemia. Pumares precisó que en estos momentos, a tres semanas de la primera votación del Presupuesto, Foro tampoco prevé apoyar la enmienda ed totalidad que pueda presentar otro partido. "Seguimos negociando para lograr un Presupuesto mejor aunque no sea el nuestro", añadió Pumares quien advirtió que como portavoz parlamentario retirará la enmienda de totalidad que pudiera presentar el diputado Pedro Leal, "como ya ocurrió el año pasado", recordó. Moriyón precisó que la dirección del partido esperará a que se resuelva el pleito con Leal antes de pedir a la Junta General que tome medidas sobre su pertenencia al grupo parlamentario forista. El juicio está señalado para el próximo mes de marzo.

Los foristas mantendrán la negociación abierta con el Gobierno socialista y tienen entre sus objetivos, al margen de medidas que contribuyan a superar la crisis económica asociada al covid-19, una demanda clara: la ampliación del Hospital de Cabueñes. Carmen Moriyón se mostró firme, tras una conversación mantenida sobre este asunto con el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Tengo la percepción de que el compromiso del Presidente con la ampliación es inaplazable al año 2021, más allá de la partida presupuestaria (...) Las obras tienen que empezar en el próximo año, sí o sí", planteó Moriyón quien llamó la atención que la reforma de Cabueñes "será la última de los hospitales asturianos pese a que se trata de la ciudad con más población".

Adrián Pumares admitió que "no es nuestro Presupuesto" e indicó sobre la dotación de 100 millones de euros para el fondo de rescate que puede ser suficiente "si el Gobierno no se extralimita en los cierres, como ha hecho con el comercio o los concesionarios de coches". El secretario general de Foro afirmó que los indicadores para decretar un cierre "deben ser claros y conocerse de antemano". Moriyón, por su parte, reparó en "la situación muy angustiosa de los hosteleros, que están obligados a cerrar mientras las facturas siguen llegando" y abogó por "una desescalada" que permita "un equilibrio" entre las medidas para evitar la expansión de los contagios y la actividad económica.