Oviedo recibe 15,3 millones y supera la inversión media por habitante de Gijón

La aportación del Principado para el Xacobeo en la capital asciende a 400.000 euros y satisface al gobierno local tras el choque con Barbón

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

El proyecto de presupuestos regionales para 2021 destina a Oviedo 15,3 millones de euros de inversión, el doble que lo contenido en las cuentas del presente ejercicio y 1,2 millones por encima de lo que recibirá Gijón el año que viene. El gasto por habitante en la capital del Principado asciende a 69,50 euros, lo que supone 19 euros más per cápita que la previsión media para la ciudad costera. En cuanto a proyectos concretos, el documento recoge todas las obras reclamadas la semana pasada por el alcalde, Alfredo_ Canteli, durante una reunión telemática con el presidente del Principado, Adrián Barbón. La partida autonómica para la campaña “Oviedo, origen del Camino de Santiago” asciende a 400.000 euros, cantidad que ayer mismo calificó de “satisfactoria” el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana (PP), tras el desencuentro inicial con el ejecutivo de Barbón.

Los nuevos equipamientos educativos, contando los nuevos institutos de Secundaria de La Corredoria y La Florida. se llevan 3,8 millones de euros. También hay 600.000 euros para iniciar el nuevo centro de educación especial de Latores y medio millón de euros para mejoras en el Alfonso II.

Las cuentas incluyen 600.000 euros para el Prerrománico y 1,5 millones para el Bellas Artes, unos 100.000 euros menos que en el presente ejercicio. La partida para la temporada de ópera queda congelada en 115.000 euros. En las cuentas aparece por primera vez el nuevo vial de acceso a Química del Nalón en Trubia (150.000 euros), así como una dotación de 50.000 euros para reordenar la glorieta de Luis Oliver y otros 200.000 euros para la pasarela entre las estaciones de tren y de autobús.

La partida global para obras de saneamiento asciende a 2,6 milones de euros.

El PP declinó hacer ayer una valoración, mientras que Ciudadanos (Cs) destacó la relevancia de su intervención para incrementar las partidas del Prerrománico o para que figure la glorieta de Luis Oliver. “La negociación de Cs con el gobierno ha conseguido importantísimas inversiones en Oviedo por primera vez en muchos años”, subrayó Nacho Cuesta.

El PSOE considera que hay una “apuesta clara y decidida por Oviedo”. Somos censuró la “falta de ambición” de Ciudadanos en la negociación con Barbón. Para Vox, el presidente del Principoado “carece de credibilidad”.

Gijón logra dinero regional para un nuevo centro de FP y la recuperación del río Piles

La reforma del Hospital de Cabueñes y los enlaces de la Zalia se llevan el 63% de los 14,1 millones de inversión, un millón menos que Oviedo

Gijón, R. VALLE

El hospital de Cabueñes y los accesos a la Zalia suman nueve de los 14,1 millones que el proyecto de presupuestos del Principado reserva para inversiones y transferencias de capital con destino a Gijón. Son cerca de 3,5 millones para la ampliación del centro sanitario y 5,5 para las comunicaciones con la zona logística, de los que 18.062 se van a redactar la actualización del proyecto de conexión con El Monticu y el resto para hacer realidad el enlace con La Peñona. En ambos casos son proyectos con ubicación física en Gijón pero una repercusión que va más allá de las fronteras locales. Y proyectos ya sabidos de años anteriores.

Dos proyectos estratégicos para Asturias que se llevan el 63% de la inversión que el Principado cuantifica para Gijón y que con una suma de 14.114.484,46 euros se queda un millón por debajo de lo que recibe Oviedo, que alcanza los 15,3 millones. La “pérdida” para Gijón es aún mayor si el parámetro que se tiene en cuenta es el de inversión por habitante. El Principado tiene previsto invertir por cada gijonés 50,45 euros. Pero por cada ovetense la cifra sube a 69,50 euros. Solo en la consejería de Salud hay un “desfase” importante a favor de Gijón con 4,76 millones frente a los poco más de 828.000 euros que se lleva Oviedo.

Pero no todo es Cabueñes y Zalia. Aunque con menos dotación económica resultan mas novedosas otras partidas. Entre ellas la que garantiza 400.000 euros para la recuperación ambiental del río Piles, del millón de euros a abonar en dos anualidades según el compromiso de Medio Ambiente, y los 500.000 euros para impulsar un centro de formación profesional en la Laboral que fomente la innovación. Recuperar el río y ampliar la red educativa de FP en la ciudad son dos compromisos del gobierno local compartido por PSOE e IU bajo el liderazgo de la socialista Ana González. Dos compromisos a los que se suma ahora el gobierno autonómico.

Las necesidades de equipamientos en Nuevo Roces, el barrio más joven de Gijón, se hacen hueco en el presupuesto regional con un millón de euros para el centro de salud y 207.970 euros para su colegio público. Los vecinos esperan que esta vez sea la buena tras años de reivindicación. En el presupuesto de educación se incluyen también gastos en obras en el colegio Laviada (45.000 euros) y los institutos Montevil (57.495) y Fernández Vallín (255.000) y en el de salud 78.051 euros para el consultorio de Vega-La Camocha, 125.000 para arreglos en el centro de especialidades Avelino González –el conocido como centro de Perchera que generó una gran movilización vecinal–; además de 200.000 euros en obras de accesibilidad y 400.000 de eficiencia energética en equipamientos del área sanitaria V.

Otras partidas importantes son los 522.000 euros para el colector de aguas industriales de Veriña, 375.000 euros para la primera anualidad del vivero de empresas turísticas y deportivas a realizar en La Camocha con la aportación mayoritaria de los fondos mineros y 372.680 euros para inversiones en depuración que haga la Empresa Municipal de Aguas. Para acciones de movilidad dentro del área metropolitana llegarán 100.000 euros a Gijón. A mejoras en el Palacio de Justicia de La Bohemia se dedicarán 50.000 euros y otros tantos a hacer lo propio en lo que antes fuera el juzgado de Poniente y ahora es un edificio administrativo del Principado.

Los dineros culturales, vía inversión o transferencia, tienen como destinatario principal Laboral Centro de Arte con 571.429 euros de transferencia corriente y otros 150.000 de aportación patrimonial. Hay 50.000 euros para comprar fondos para la biblioteca Jovellanos y 90.000 para el Museo Barjola. Además de fondos para los Encuentros Juveniles de Cabueñes (12.000 euros), el Festival de Cine (37.870 euros), la red de museos etnográficos que lidera el Pueblu d´Asturies (29.603 euros) y el Museo Evaristo Valle (6.000 euros). También se mantienen los compromisos con el Centro de Transportes (90.000 euros), el Centro Asesor de la Mujer (78.682 euros) o el plan de ayudas a la vivienda (120.000 euros).

Avilés recibe 2,6 millones y la inversión media por habitante se queda en 33 euros

El listado de actuaciones incluye el aliviadero del río San Martín l Las partidas para la Escuela de Arte y sus accesos se limitan a los proyectos

Avilés, A. P. GIÓN

El proyecto de presupuestos regionales para 2021 destina a Avilés 2,6 millones de euros, una cifra que se traduce en un gasto medio de unos 33,3 euros por habitante, la mitad de la inversión prevista por cada ovetense (69,50 euros). La capital se lleva 15,3 millones y supera también la inversión media por habitante de Gijón, que recibe 14,1. Pese a que la aportación al Ayuntamiento de Avilés se encuentra a años luz de la de los dos municipios más poblados de la región, la partida regional para inversiones supera en un millón a la del año pasado, cuando el listón bajó hasta los 1,7 millones. El listado de actuaciones para 2021 incluye una cuenta pendiente, la obra del aliviadero del río San Martín. Las partidas para la segunda fase de la nueva Escuela de Arte y sus accesos se limitan a los proyectos.

La actuación de saneamiento en los aliviaderos del colector del río San Martín, llamada a acabar con las inundaciones en la calle Llano Ponte, ya acumula varios años de retraso. El anteproyecto de presupuestos para 2019 recogía una partida específica para asumir esa inversión. No llegó a acometerse y la suma desapareció de las cuentas de 2020. Las de 2021 reflejan una partida de 250.000 euros para la reforma del aliviadero del río San Martín, una obra que se presupuestó inicialmente en 300.000 y que se disparó hasta el millón por su complejidad técnica. Esos 250.000 euros corresponden a una anualidad de la actuación.

Las cuentas regionales reflejan que la segunda fase de la nueva sede de la Escuela de Arte, situada en las proximidades del Centro Niemeyer, sigue en pañales. En la Consejería de Educación dicen estar trabajando en el pliego para la contratación de la redacción del proyecto. Las cuentas regionales recogen una partida de 46.624 euros para la redacción de ese proyecto (la misma que ya aparecía en el listado de hace un año) y otros 50.000 para hacer lo propio con el de los accesos, otra cuenta pendiente. El Ayuntamiento avilesino había pedido al Principado, de cara a la elaboración de los presupuestos regionales, que tuviese en cuenta su propuesta para acceder al centro de enseñanzas artísticas y al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA): dos pasarelas para peatones y bicis. Para 2021, se esperan ambos proyectos sobre el papel.

La mayor partida del listado de inversiones no es nueva. Vuelve a aparecer en el proyecto de presupuestos una inversión de 578.240 euros para poner en marcha en Avilés una nueva oficina comarcal del Servicio Regional de Empleo que ya estaba recogida en el presupuesto anterior. La sede actual, la de la calle González Abarca, no reúne las condiciones para acometer la inversión y desde el Principado solicitaron colaboración al gobierno avilesino en la búsqueda de un equipamiento público de unos 500 metros cuadrados de superficie para acometerla. El objetivo es habilitar una oficina acorde a los nuevos tiempos. Y la búsqueda sigue activa.

Casi 850.000 euros tendrán como destino centros educativos del concejo. Se repartirán entre el IES Carreño Miranda (396.600 euros), el colegio de Llaranes (223.962 euros) y el IES Número 5. Para el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), donde llevan años demandando una ampliación por falta de espacio para atender la demanda de alumnado, se consignan 166.540 euros.

El plan de inversiones incluye 245.000 euros para mejoras en la cubierta y en la carpintería exterior del centro de día de Jardín de Cantos, 35.000 para reformas en el Hospital Universitario San Agustín, 454.000 para actuaciones en centros del área sanitaria y 100.000 para proyectos de movilidad metropolitana (actuaciones relacionadas con la adaptación del plan de movilidad con las necesidades del transporte urbano).

En cuanto al resto de concejos de la comarca, la mayor partida se la lleva Gozón, con un millón de euros para el proyecto del muelle y su dragado. También está previsto dragar el puerto de La Arena (Soto del Barco), actuación presupuestada en 400.000 euros.

Más de la mitad de la inversión regional en las Cuencas procede de fondos mineros

Los Presupuestos recogen 34 millones de gasto en las comarcas mineras, de los que 18 vienen de las partidas de reactivación

Mieres del Camino, Andrés VELASCO

El Presupuesto del Principado deja en las Cuencas inversiones por valor de casi 34 millones de euros, de los que más de la mitad proceden de los fondos mineros. Esas partidas de reactivación industrial ya venían contempladas en el Plan del Carbón 2013-2018. En cuanto a las inversiones ordinarias con fondos del Principado, la cuantía es de casi 16 millones, buena parte de ellas en obras como carreteras o mejoras en centros de salud o colegios, edificios de titularidad regional.

El municipio que más dinero recibe según el borrador presupuestario es Lena, con casi 10 millones de inversión. En el concejo lenense, gobernado por IU, también se ha consignado la mayor partida: 5 millones de euros, que se emplearán en la renovación de la estación de esquí de Valgrande-Pajares, para convertirla en motor económico de la zona. El dinero saldrá de los Fondos Mineros.

La comarca del Caudal recibirá en torno a medio millón de euros más en inversiones que la del Nalón (17,2 por 16,7 millones), pero la mayoría de ellas saldrán de las partidas de reactivación que llegan desde Madrid. En el caso de la comarca del Nalón, la inversión ordinaria del Principado supera a la de los proyectos financiados con los fondos mineros (9,1 por 7,5 millones).

Respecto a los proyectos concretos, destacan los 5 millones citados para Pajares, 1,5 millones para el Soterramiento de Langreo, dos millones para un programa de eficiencia energética en 258 viviendas de Lada (Langreo), todo ello con fondos mineros.

Con fondos propios regionales se invertirán otros dos millones en el arreglo de la carretera entre Bueres y Campo de Caso o 1,3 millones de euros en la de Rioseco Soto de Agues.

También hay algunos proyectos singulares, como las obras para mejorar la sede judicial en Langreo (casi medio millón de euros), incluidos en los presupuestos.

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, se mostró ayer indignado con las cuentas regionales. “No hay ni un solo euro de inversión corriente y real para Mieres, son todo obras de fondos mineros, compromisos atrasados, y proyectos en colegios o centros de salud que son propiedad del Principado, por lo que a nosotros, como en los últimos años, no nos toca nada”, dijo, enfadado, el regidor.

Desde Lena, su alcaldesa, Gema Álvarez, se mostró satisfecha con el incremento en la partida para el centro de salud y la inversión en Pajares, aunque matizó que “ahora solo esperamos que se cumplan de verdad esos compromisos”. Este diario trató de ponerse en contacto con responsables de Langreo, San Martín y Laviana, que aseguraron necesitar más tiempo para analizar el documento antes de emitir una valoración.

Malestar entre los alcaldes del Navia por la escasez de fondos para el corredor

Los regidores del Suroccidente, moderadamente satisfechos con el proyecto l Llanes protesta por “el ninguneo” al municipio en la inversión

Vegadeo/Valdés/Oviedo, T. C./A. M. S./C. L.

Malestar importante entre los alcaldes de la cuenca alta del Navia por el contenido del proyecto de presupuestos del Principado para 2021. Y por una obra en concreto: el documento incluye el plan del trazado y el estudio ambiental del tramo de la AS-12, que comunica Boal y Grandas de Salime, el denominado corredor del Navia. La inversión prevista asciende a 300.000 euros, una partida a todas luces insuficiente, según las aspiraciones de los cuatro alcaldes afectados, el de Boal, José Antonio Barrientos, el de Illano, Wenceslao González Rico, el de Pesoz, José Valledor, y de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla. Ellos, todos socialistas, exigen, como es sabido, una obra más ambiciosa.

Por contra, en el Suroccidente, los alcaldes parecen más contentos. El regidor de Tineo, José Ramón Feito, señala que, aunque todo se puede mejorar, está satisfecho con la aportación que recibe: “Sin entrar en partidas genéricas, que nos pueden beneficiar, hay una inversión de unos 4.380.000 euros que cubre algunas demandas que venimos haciendo”. Tampoco se queja el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, que considera que las cuentas “miran con mimo” al municipio, habilitando partidas para la conclusión de obras en curso y para otras nuevas. Entre ellas, la ampliación y reforma del centro de salud ubicado en el hospital cangués. “Atienden necesidades reales que tenemos y no serán las únicas partidas, pues hay otras genéricas”, precisa.

En El Franco, Cecilia Pérez, dice que necesita más tiempo para un análisis pero, a priori, figuran algunas inversiones comprometidas e iniciadas como el saneamiento de la rasa costera o las concentraciones parcelarias de Grandamarina y A Braña. “Hay además más inversión que no es nominativa, por tanto, todo es bien recibido”, apunta. Vegadeo no es tan optimista: tras una revisión inicial de las partidas nominativas y, a falta de profundizar, ve la inversión escasa. “Satisfechos no estamos cuando vemos que aparecemos poco”, señala el alcalde, César Álvarez.

En la zona oriental de_Asturias, el de Llanes, Enrique Riestra, fue el único regidor en pronunciarse ayer. Denuncia que lleva meses esperando una reunión con el presidente Adrián Barbón. “El Principado tiene una deuda con el concejo que se evidenció en 2020 con unos presupuestos sin inversión en carreteras para el que es el décimo concejo de Asturias y uno de los mayores en términos turísticos”. Tras conocer el borrador, lamenta el “ninguneo” hacia el municipio y sigue reclamando la reunión con el jefe del Ejecutivo asturiano.

Sí figuran en el proyecto partidas para el saneamiento del concejo, en total un millón doscientos mil euros, ya comprometidos en una inversión plurianual.

Más de 1,6 millones para la residencia de Lugones

Pola de Siero, A. ILLESCAS

Ni el alcalde de Siero, Ángel García, ni el de Llanera, Gerardo Sanz, ambos socialistas, quisieron ayer pronunciarse sobre el contenido del proyecto presupuestario del Principado para 2021, a falta de un análisis detallado del documento. No obstante, este incluye algunas dotaciones considerables en el caso del municipio sierense, como los más de 1,6 millones de euros previstos en diversas partidas para la residencia de mayores de Lugones. También hay inversión para los colegios polesos: 274.876 euros para el centro Hermanos Arregui y los 105.491 euros con destino al Celestino Montoto.

Por su parte, Llanera cuenta con algunas inversiones en materia de infraestructuras y con previsión presupuestaria para la redacción del proyecto de la variante de Posada. Los responsables municipales de Noreña también rehusaron ayer realizar valoraciones sobre el contenido del presupuesto hasta poder repasarlo “con tiempo”.