Luis Planas (Valencia, 1952) tiene por delante complicados meses en Bruselas, donde le toca en unos días negociar la cuota pesquera del próximo año para España y, nada más echar a andar 2021, cerrar el reglamento que regirá la distribución de fondos de la Política Agraria Común (PAC), 47.724 millones de euros para el sector español. A buen seguro que el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación echará mano de su dilatada experiencia en Europa para lograr buenos acuerdos. Ayer visitó Asturias para abordar con el Presidente del Principado, Adrián Barbón, el plan estratégico nacional que se elabora con las comunidades autónomas sobre la citada PAC. De esto y más habló en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA.

–Ministro, hace un año nos quejábamos de tener los pueblos vacíos y ahora se nos están llenado de gente.

–Esta crisis ha servido para demostrar qué cosas son realmente importantes en la vida, como lógicamente lo es la salud. Y también para ver que necesitamos bebidas y alimentación de calidad y suficientes, algo que nos han dado agricultores, ganaderos, pescadores y todo el mundo vinculado al sector. Se ha visto cómo en el mundo rural se ha resistido mejor la crisis y ha dejado otra mirada hacia lo rural. Pero creo que más allá que los pueblos se llenen lo que hace falta es que el medio rural esté vivo y activo, lleno de emprendedores y de explotaciones agrarias y ganaderas que tengan viabilidad económica. Esa es la clave.

–¿Y qué hace el gobierno de España para facilitar esto que dice?

–Trabajamos en esa dirección. A Asturias he venido hablar con el Presidente sobre la PAC, fundamental al ser la financiación que pondremos a disposición de los agricultores y ganaderos, no solo para que sigan con su tarea y sea rentable, sino que ahora, además, tiene que tener esa orientación verde, ser sostenible y cuide del medio ambiente. Pagarles por lo que hacen, alimentos saludables a buen precio, pero también porque protegen su entorno. De ello estamos hablando con las comunidades, viendo los puntos débiles y fuertes del sector, sus necesidades para amoldarlo todo al plan nacional.

–¿Cómo encaja Asturias, su agricultura y ganadería, en ello?

–Bien. Porque Asturias es una región natural y verde, cuyo propia morfología se sitúa mucho en esa orientación nueva de la PAC que pretende apoyar la agricultura y ganadería familiar y profesional, pero también las prácticas que cuiden del territorio. En esto, además de en las ayudas a la renta y en los llamados ecoesquemas –por ejemplo, la ganadería extensiva–, la región cuadra perfectamente. Quiero que se mantengan las ayudas acopladas al vacuno que aquí se perciben. Además, Asturias está bien situada para recibir todos los fondos que puedan venir por tener zonas de Red Natura o de montaña.

–Una de las demandas del campo, un clamor de aquellos que apuestan por irse a él a vivir y, por tanto, necesitan trabajar es mejor conexión a internet.

–En el Plan estratégico nacional de nuestra próxima PAC vamos a mantener lo que plantea la UE: que el 100% del territorio nacional, como máximo en 2025, disponga de cobertura de banda ancha. Esto coincide con el Plan de conectividad del Ministerio de Economía. Se trata no solo que llegue a los pequeños núcleos rurales sino que la banda ancha sea una realidad en las explotaciones, es decir, que se pueda usar como un mecanismo de trabajo. Es el gran reto de la próxima PAC, la digitalización del campo, aparte del relevo generacional y la sostenibilidad ambiental.

–¿Qué cobertura hay ahora?

–Cuando llegamos al gobierno estaba en un 90%, la hemos elevado al 94 y pico, pero aún queda un 6%. No estoy convencido de que toda la cifra de cobertura sea realmente de alto débito, que permita funcionar profesionalmente conectado. Completar este el ultimo tramo, el 6%, es lo más difícil, porque no es comercialmente rentable, las operadoras no están interesadas en llegar a ahí y la administración pública ya ha hecho un gran esfuerzo. Ahora llega la ayuda de Europa.

–¿Qué hace falta para que un agricultor vea justo lo que le pagan por su lechuga o un ganadero por un litro leche? El bajo precio al que se paga el producto en origen es una de las principales lacras de sector.

–Pues la solución es que todos los ciudadanos, que somos los consumidores y que como me gusta a mi decir votamos comprando, lo paguemos bien. Hay una cadena de valor que va desde el producto primario hasta el consumidor, y pasa muchos eslabones. Para mí lo importante es que en cada eslabón se cree el valor que le corresponde. Pero el problema no es la discusión del coste producción y el precio, sino que hay que conseguir que el ciudadano valore el trabajo que hay detrás de cada producto.

–Los ataques del lobo al ganado traen de cabeza a los ganaderos asturianos, que claman por batidas que reduzcan la sobrepoblación. ¿Qué propone el Ministro?

–Hay que conciliar dos intereses, que no es fácil: uno, el de la biodiversidad, la presencia en España de lobos y, otro, el de los ganaderos, a los que entiendo perfectamente porque son los que hablan conmigo y me cuentan su preocupación por los ataques a su cabaña. Aparte del impacto psicológico, que no tiene solución, desde el punto de vista de reparación y de apoyo están ahí seguros agrarios que cubren los ataques. Apuesto, además, por incluir el “modelo francés” de que con cargo a fondos de desarrollo rural se puedan financiar instalaciones como vallados de protección, perros de guarda u otros métodos frente al lobo. También negocio con las comunidades primar a ganaderos de zonas con riesgo. Me preocupa también mucho el jabalí, fuente natural de transmisión de enfermedades y cuya población hay que mantener a nivel razonable para evitarlo.

–Para el jabalí se autorizan batidas, ¿y para el lobo, las ve factibles?

–Es una cuestión de gestión del Ministerio de Transición Ecológica y no me compete hablar a mi en materia de biodiversidad.

–En diciembre le toca negociar los cupos pesqueros para el próximo año. En Asturias la flota teme recortes.

–Será muy difícil la negociación. Hay informes positivos para ciertas especies, pero otros preocupantes para algunas como la merluza, que me preocupa bastante y hablan de proponer una rebaja de hasta el 11%. Con todo, España pretende en general que la disminución sea la mínima o si es posible que ni haya reducción de cupos. El gran escollo este año es el “Brexit”.

–¿Conoce el cultivo del kiwi en Asturias? Crece y su modelo, consolidado, y recibe muchos parabienes.

–Sí, lo conozco y creo que esto demuestra que se es capaz de innovar y con éxito. Aquí hay zonas de vega disponibles y fértiles y se ha sabido aprovecharlas. Lo veo positivo. España importa mucho kiwi, pero da vez hay una producción nacional más significativa que amplia el catálogo de los buenos productos agrícolas y ganadero.

–Hoy (por ayer) se ha aprobado el presupuesto, tras dos años de prórroga. ¿Contento con la parte que le toca?

–Sí, pues es un incremento del 10,5% de los fondos ministeriales, más de 800 millones suplementarios. Por ejemplo, para seguros agrarios, se sube dotación a 251 millones de euros, y en apoyo a renovación de maquinaria agrícola disponemos de 10,5 millones También hay una puesta al día medioambiental, para abordar la cuestión de los purines, que interesa mucho en Asturias.

–¿Y está contento de las condiciones en las que se aprobó, sin acuerdo entre los grandes partidos?

–Estoy contento porque hay presupuesto, aprobado por amplia mayoría. España lo necesitaba.

–El apoyo de Bildu ha sido muy criticado, fuera y dentro del PSOE.

–En el Parlamento se sientan los representantes de los ciudadanos, partidos políticos legales. Quiero decir que lo importante es lo que pone el texto del presupuesto y nada más, no hay valoración política en esto. Entiendo que hay quien no está tan contento, pero creo sinceramente y lo digo desde la moderación que era importante para España aprobarlo.