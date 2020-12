No ha habido una huida masiva de las ciudades cerradas perimetralmente (Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana) después de que el Principado decidiese levantar las restricciones de movimientos, pero sí que se ha notado más movimiento a un lado y otro de la "raya", sobre todo hacia supermercados y tiendas a las que hasta ahora no se podía acudir. Por ejemplo muchos vecinos de Oviedo o Gijón se acercaron a Parque Principado, o los de Avilés a Parque Astur, y hubo quien decidió ir a echar un vistazo a la segunda residencia a la que no había podido desplazarse durante este mes de cierre perimetral. Es previsible que este puente haya muchas personas que se desplacen a localidades como Llanes o Ribadesella, al Occidente o a los pueblos de la montaña, ahora que se puede salir de las grandes ciudades sin miedo a que le caiga a uno una multa. De hecho, a lo largo de toda la mañana y a primera hora de la tarde, la avenida del general Elorza, en Oviedo, estuvo muy atascada por vehículos que salían de la ciudad, primero por la movilización de los hosteleros y los distribuidores, pero luego por personas que se marchaban de la ciudad para desplazarse a su lugar de residencia o para pasar el fin de semana.

Lo que es seguro es que no se puede salir o entrar en Asturias sin tener un motivo de los permitidos por el Gobierno. Desde las dos de esta tarde hasta la medianoche del martes, la Guardia Civil, tanto la comandancia de Oviedo como la de Gijón, realizará controles fijos en las principales salidas de Asturias hacia Galicia, Castilla y León y Cantabria para impedir esos movimientos entre comunidades. Además, se establecerán puntos de verificación en diferentes localidades de la región, por ejemplo en rotondas o accesos a localidades turísticas, para controlar que no lleguen a Asturias vecinos de otras comunidades con motivo de este puente. La comandancia de Gijón, por ejemplo, reralizará más de un centenar de estos controles, y la de Oviedo se moverá en cifras similares, realizando controles en cada uno de los tres turnos de trabajo.

Un ejemplo del movimiento que se produjo después de levantar los cierres perimetrales es Avilés. Las primeras horas de apertura de este concejo se notaron sobremanera en el centro comercial Parque Astur y también en la corverana avenida del Principado (la travesía de La Vegas y Los Campos). Se ha incrementado el número de vehículos que ha cruzado el puente sobre el río Arlós, unos pocos metros que durante más de un mes han separado dos municipios que siempre han vivido de la mano. La llegada de avilesinos al hipermercado de Parque Astur ha dejado huella en la gran explanada de aparcamiento al borde de la autopista “Y”. Las tiendas interiores (salvo las de productos esenciales) están cerradas y están a punto de perder el fin de semana de mayores ventas del año (el puente de la Constitución). La otra frontera avilesina (la de Castrillón) no ha notado las primeras horas de liberación porque el tiempo no ha sido el más propicio para pasear por Salinas. Los agentes de la Local de Castrillón habían detectado durante este mes “multitud” de avilesinos fuera de su perímetro legal (los 24 kilómetros cuadrados del concejo): excusaron su presencia a orillas del mar por una confusión geográfica. Salinas sigue perteneciendo a Castrillón.

En las Cuencas del Nalón y del Caudal no se notó especialmente el levantamiento del cierre perimetral, según indicaron las policías locales, quizá debido al mal tiempo reinante.