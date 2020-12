La Delegación del Gobierno en Asturias, que encabeza la socialista Delia Losa, ha rebajado de manifestación a concentración la protesta convocada para este mediodía por Otea, la patronal de la hostelería y el turismo de Asturias. El motivo es respetar el cumplimiento de las medidas sanitarias, pero el sector ha traducido esta decisión como un pulso de los gobiernos socialistas regional y central (el de Pedro Sánchez ha desoído las peticiones de ayuda a nivel nacional).

La patronal Otea había convocado una manifestación contra el mantenimiento del cierre de la hostelería que partiría de la explanada del Gran Bulevar del Vasco para subir por las calles Víctor Chávarri y Alcalde García Conde hasta la plaza de la Escandalera. Una vez tramitada ante la Delegación del Gobierno, para su sorpresa la respuesta fue que en el estado de alarma siempre se propone una concentración para respetar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Como Otea calculó una asistencia de unas 1.500 personas, se propone como alternativa que se concentren en la Escandalera y el paseo de los Álamos. “No se prohíbe, es una propuesta de cambio para que se pueda adaptar a las medidas de distancia social”, aseguraron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Pero Otea no lo ve así ni mucho menos. “Es curioso que convocamos para protestar contra las medidas de la Consejería de Salud, y la Delegación del Gobierno lo impide con los condicionantes de esa Consejería, que se convierte en juez y parte para que no se pueda protestar contra sus medidas. Esto atenta contra el derecho de manifestación, y los servicios jurídicos estudian ya presentar una demanda”, aseguraron fuentes de Otea, que no ocultan su indignación ante lo que consideran “una tomadura de pelo y un ataque directo al sector”.

“Todos hemos visto manifestaciones durante el estado de alarma, que se han celebrado sin permiso y sin que nadie interviniera para nada, como ocurrió con las del ocio nocturno”, remarcaron desde la patronal.

El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, señaló que “el sector de la hostelería y el turismo lucha no solo contra el covid-19, sino también contra los elementos: la Consejería de Salud, la Delegación del Gobierno y un Gobierno central que no ha contestado ni a una de las demandas del sector a nivel nacional”.

Añadió además que, “si todos ellos pensaban que no íbamos a movilizarnos, no son conscientes de lo que representa este sector”. Por eso Almeida hizo un llamamiento “a todas las asociaciones, a los proveedores, a los clientes y a la sociedad en general para defenderlo y que se acabe el ninguneo de este Gobierno, que solo nos quieren desacreditar”.

Los hosteleros inciden en que el sector no ha sido el foco de los contagios en esta segunda ola de la pandemia, ya que, según los datos del Ministerio de Sanidad, solo un 3 por ciento de los casos se ha registrado en este ámbito. “Está abierta toda España menos nosotros”.

Inquietud entre muchos alcaldes por el riesgo de una radicalización

La inquietud reina entre un buen número de alcaldes asturianos. Si hace unos días hubo enfrentamientos entre unos manifestantes y el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ayer fue la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la que sufrió un “escrache” cuando se dirigía a un acto. La tensión va creciendo, aunque, según las distintas fuentes consultadas, este tipo de manifestaciones no están protagonizadas por integrantes de Otea.

Al grito de “Alcaldesa, dimisión “, y en medio de insultos, en torno a medio centenar de personas, que estaban convocadas por la plataforma SOS Hostelería para la protesta diaria ante el Ayuntamiento , siguieron a la alcaldesa de Avilés por el centro de Avilés hasta el parque de Cabruñana. Allí estaba previsto inaugurar un monolito en reconocimiento al voluntariado que se ha volcado en la crisis del covid-19. El acto se tuvo que suspender. “Que vea lo que sentimos y la frustración que tenemos encima”, apuntó Pablo Vega, uno de los portavoces de la plataforma, una vez que se disolvió la protesta.

La Alcaldesa dijo comprender la situación, pero añadió que Avilés “es el único de los grandes ayuntamientos de Asturias que ha complementado, humildemente, las ayudas del Principado, el mismo día que las aprobó. E hicimos esa ayuda porque nos pidieron agilidad, y solo se podía conseguir con esos 465.000 euros que teníamos disponibles ya. La gente lo está pasando mal y libera los cabreos como sea, pero creo que no es justo con lo que estamos haciendo”, concluyó.

Distintas fuentes municipales coincidieron ayer en que existe “cierta inquietud” ante el riesgo de que este tipo de protestas se radicalicen. Una de ellas señaló que “todos entendemos las grandes dificultades por las que está pasando este sector, y todos los ayuntamientos hemos tomado medidas para intentar ayudarles. Pero también hay que entender que es en la hostelería donde más se facilitan las relaciones sociales y se produce mayor relajación”.