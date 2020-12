La psicóloga que apenas duerme no deja cabo suelto

Los partidos que han salido con satisfacción de la cocina del Presupuesto autonómico reconocen en privado que si un plato con tantos ingredientes no disgusta ha sido en gran medida gracias a ella. Un homólogo suyo de otras siglas no lo duda: “Trabaja la empatía y pelea cada balón; no la frena ninguna dificultad”. Muestra de que esto es así es la anécdota de cuando en el pasado presupuesto de 2020 las conversaciones con Podemos eran muy difíciles, Gimena Llamedo terminó por arremangarse y entrar en los despachos de la formación morada en la Junta para decirle directamente al líder podemista, Daniel Ripa, que por qué no respondía a sus mensajes y en cambio proclamaba que no había dialogo.

Dicen los que la conocen que aplica a conciencia su formación como psicóloga: “Tiene una gran capacidad de empatizar con su interlocutor”, señalan. Escucha, se pone en el lugar del contrario y trata de buscar soluciones que convengan a ambas partes.

Se sonroja ante el halago y pocas veces deja que los méritos queden en ella sola. “Siempre dice que todo es gracias al equipo”, dicen personas próximas. La relación entre quienes han llevado por parte del PSOE la negociación presupuestaria es más que buena: Ana Cárcaba, Dolores Carcedo (portavoz parlamentaria), Juan Cofiño (vicepresidente del Gobierno). Cuando terminaban las reuniones telemáticas con los distintos partidos siempre mantenían encendidas un buen rato las cámaras entre risas distendidas.

Se empeñó en trasladar a los partidos de la oposición la excepcionalidad de la situación para convencerles de que era necesario ese “apoyo amplio” a las cuentas que demandaba el Presidente Adrián Barbón. Pero no bastaba con ese llamamiento. Explicó el esqueleto del Presupuesto: “Un fondo de rescate que era fundamental, la importancia del gasto destinado a Salud, las residencias de ancianos, los compromisos que había que mantener; es decir, situar cuál era el espacio en el que sí era posible negociar”, sostienen los próximos.

Tricotar unas cuentas con cinco ovillos no fue un camino de rosas. Había jornadas en las que tratar de conciliar los intereses de cuatro partidos parecía imposible. Incluso alguno de los grupos de la oposición llegó a plantarse y dijo que aquel juego que trataban de aplicar otras formaciones de “si no vas tú no voy yo, o si va este yo no voy” tenía que acabarse.

“Uno de las cosas que estaban claras era que no cabía una estrategia de división. Se generaba confianza y cuando se daban pasos a favor con un partido se le exponía al resto, tratando de buscar equilibrios, para que nadie desconfiase”, sostienen fuentes próximas. E insisten en otros partidos en su formación como psicóloga: “Parece adivinar lo que necesitas, lee con atención las reacciones de cada uno”.

Creció en el PSOE asturiano junto con Adriana Lastra, vicepresidenta general del partido y portavoz en el Congreso de los Diputados. Entre ambas no hay más que elogios. Gimena Llamedo dice que es de ella y de Adrián Barbón de quienes aprendió el juego de la política. En esta que ha sido su tercera búsqueda de un trato presupuestario se ha sentido más cómoda. En la primera participó siendo consejera Dolores Carcedo a quien observó con detenimiento para comprender unas negociaciones que a veces son como una partida de ajedrez: hace falta estrategia, suerte y anticiparse al movimiento del contrario.

En las conversaciones con todos los partidos hubo sus más y sus menos. “La relación más distante es con Daniel Ripa (portavoz de Podemos), pero llegaron a tener largas conversaciones de más de una hora por teléfono”, señalan en el PSOE. Cuando los morados enviaron un documento de 35 páginas sobre reclamaciones en materia de Salud, Gimena Llamedo se dedicó a responder punto por punto cada una de las demandas, que no fuese por eso que no hubiese acuerdo.

Participantes en la negociación recuerdan la reunión a tres bandas entre el PSOE, Podemos e IU. Los socialistas llegaron con la intención de arrancar allí un sí de los morados, pero estos se hicieron de rogar. Aquella cita despertó recelos en Ciudadanos: más llamadas y más llamadas; mensajes de Whatsapp y más mensajes. “Para tranquilizar, para que nadie sintiese la más mínima desconfianza”, comenta uno de los cuatro negociadores socialistas.

Gimena Llamedo se define como “caserona”: leer, caminar y pasear, estar con su gente, la familia. No pierde ocasión de estar en Arriondas. A los suyos les admite que a veces la política quita muchas cosas necesarias, y en especial tiempo para vaciar la cabeza. “Parece que siempre está de guardia”, dicen en su entorno. Está claro que cuando concilia el escaso sueño es que tiene claro que el trabajo está casi hecho.